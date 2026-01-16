İran Cumhurbaşkanı tutuklandı

İran’da şok tutuklamalar

İran‘da protesto gösterileri karşısında çaresiz kalan Molla rejiminin başlattığı tutuklama dalgası üst yöneticilere kadar uzandı.

Ülkenin 7. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, casusluk suçlamasıyla tutuklandı.

Ruhani, 2013-2021 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştü.

Tutuklanan bir diğer isim ise 2013-2021 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı, 2024-25 arasında ise Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yardımcılığını yapan Muhammed Cevad Zarif.

İran‘da ayrıca meşhur Saedinia Kafe zincirinin sahibi milyarder Mohammad Saedinia da tutuklandı.

Bu üç isim de protesto göstericilerine destek vermekle suçlanıyor.

Protesto gösterilerinde 20 bine yakın insanın hayatını kaybettiği öne sürülüyor.

Cato Enstitüsü’ne göre ülkeyi kontrol altına almak için 1,6 milyon asker gerekir. 2002’de yapılan bir simülasyonda, ülke askeri güçlerinin tam ölçekli bir savaşın daha ilk safhasında 19 ABD gemisini batırdığı ve 20 bin Amerikan askerinin kaybına yol açtığı görüldü. Bu, Ortadoğu ülkesinin bugünkü drone ve füze kabiliyetlerini geliştirmesinden önceydi.

Bu arada ülkede fiili sıkıyönetim başlarken rejim sabah saatlerinden itibaren birçok kente zırhlı askeri araçlar konumlandırdı – Video