PFDK’dan Galatasaray’a ağır ceza!

Galatasaray’dan Gökmen Özdenak protestosu

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray‘ı 2-0 yenmişti.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, maç öncesi hayatını kaybettiği için saygı duruşunda bulunulan eski oyuncuları Gökmen Özdenak’a küfür edildiği için karşılaşmanın ardından kupa seremonisine çıkmadıklarını açıkladı.

Ancak maçın bitiminin ardından kupa seremonisine çıkmama, Trendyol Süper Lig liderine pahalıya patladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), sarı-kırmızılıların kupa seremonisine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 1 milyon 100 bin TL ile cezalandırılmasına karar verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), ayrıca sarı-kırmızılı taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 220 bin TL, Fenerbahçe’ye ise 330 bin TL para cezası verdi.

Bu arada iki kulüp de, Türkiye Kupası karşılaşmalarında çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

