ABD, İran’ı yenemez

ABD, İran’a operasyonu son anda erteledi

Amerika Birleşik Devletleri, İran’a saldırıyı son anda erteledi.

Eski ABD’li denetçi Scott Ritter’ın değerlendirmeleri dikkat çekti:

“ABD yönetimi, ülkedeki yönetimi devirme planının başarısız olduğunu anladı. Şimdi eğer saldırmaya kalkarsa, iki çok büyük şey olur:

Birincisi, İranlılar İsrail’i ezip geçer.

İkincisi, bölgedeki tüm ABD üslerini yok ederler ki bu da ABD için binlerce can kaybı anlamına gelebilir.

Tüm hava savunma sistemlerini aşabildiklerini kanıtladılar. İşte bu yüzden İsrail ve bölge liderleri Trump’a adeta yalvarıyor: Saldırma!

Umarım ABD istihbarat topluluğu da Trump’a aynısını söyler. Çünkü saldırırsak kazanamayız. Evet, bazı yerleri bombalarız ama ödeyeceğimiz bedel katlanılamaz ve hayal bile edilemeyecek kadar ağır olur…”

Bu arada “Eğer Trump vurursa ABD ve Avrupa’da nakde kaçışı hızlandırabilir” diye bankalara hazırlık uyarısı yapılıyor.”

Bu arada Ortadoğu’nun güçlü ülkesi, ABD’ye karşı savunma amacıyla Çin yapımı birinci sınıf HQ-9B uçaksavar füzelerini elde ettiği görüntüleri yayınladı.