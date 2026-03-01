Pakistan’da ABD Konsolosluğu önünde kanlı protesto: En az 9 ölü

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İsrail tarafından düzenlenen ortak saldırıda öldürüldüğünün duyurulması, bölge ülkelerinde de yankı buldu. Pakistan’ın Karaçi kentinde ABD Konsolosluğu önünde toplanan yüzlerce İran yanlısı gösterici ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Olaylarda en az dokuz kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’da konsolosluk önünde çatışma

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, pazar sabahı erken saatlerde yüzlerce gösterici ABD Konsolosluğu’na doğru yürüdü. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında açılan ateş sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Karaçi Sivil Hastanesi’ne en az dokuz kişinin cansız bedeninin getirildiği açıklandı. Görüntülerde yaralı bir kişinin çevredekiler tarafından taşındığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan ve doğrulanan görüntülerde, Mai Kolachi Yolu üzerindeki ABD Konsolosluğu binasına doğru ilerleyen göstericilerin güvenlik kapılarına zarar vermeye çalıştığı yer aldı.

Ülke genelinde protestolar

Protestolar yalnızca Karaçi ile sınırlı kalmadı. Pakistan’ın kuzeyindeki Gilgit Baltistan bölgesinde, Skardu kentinde bulunan Birleşmiş Milletler ofis binası ateşe verildi.

Yerel yetkililer, çok sayıda protestocunun binayı yaktığını, ancak olayda can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Lahor kentinde de yüzlerce kişi ABD Konsolosluğu önünde toplandı. Göstericiler güvenlik kapılarına zarar vermeye çalıştı ancak polis güç kullanmadan kalabalığı dağıttı.

İslamabad’da yeni gösteri çağrısı

Başkent İslamabad’daki diplomatik bölge yakınında da öğleden sonra yeni bir protesto düzenlenmesinin beklendiği bildirildi. Güvenlik güçleri olası olaylara karşı bölgede geniş önlemler aldı.

