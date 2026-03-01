İran’dan Körfez’e misilleme! Arap ülkeleri hedef alındı

ABD ve İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği geniş çaplı ortak operasyonun ardından bölge yeni ve tehlikeli bir aşamaya geçti. İran, misilleme kapsamında Körfez’de ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Arap ülkelerini hedef aldı. Tahran yönetimi saldırıları doğrularken, İran Devrim Muhafızları Ordusu tüm ABD ve İsrail askeri hedeflerinin vurulduğunu duyurdu.

Saldırılar, bölgesel bir savaş ihtimalini güçlendiren gelişmeler olarak değerlendirilirken, Körfez ülkelerinde alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.

İran: Tüm ABD varlıkları meşru hedeftir

İran Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamada, Orta Doğu’daki tüm ABD ve İsrail askeri hedeflerinin “İran füzelerinin güçlü darbeleriyle” vurulduğunu iddia etti.

Açıklamada, “Bu operasyon düşman kesin biçimde yenilene kadar aralıksız devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca bölgedeki tüm ABD varlıklarının İran ordusu için meşru hedef sayıldığı vurgulandı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamid Ghanbari, ülkesinin kendini savunma hakkına sahip olduğunu belirterek mevcut askeri tırmanıştan kaynaklanan insani kayıplardan üzüntü duyduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği mektupta, “Saldırganlık tamamen ve açık biçimde sona erene kadar İran’ın meşru müdafaa hakkını kararlı ve tereddütsüz şekilde kullanmaya devam edeceğini” bildirdi.

Bölgesel saldırılar

Birleşik Arap Emirlikleri

BAE devlet ajansına göre Abu Dabi’de İran’dan fırlatılan füzelerin hava savunma sistemlerince engellenmesi sırasında en az bir kişi hayatını kaybetti.

Dubai’nin Palm Jumeirah bölgesinde bir otel yakınında yangın çıktığı, gün boyunca patlamaların duyulduğu ve yoğun siyah dumanların yükseldiği bildirildi. Dubai medya ofisi, Palm Jumeirah’taki bir binada meydana gelen olayda dört kişinin yaralandığını açıkladı.

Bahreyn

Bahreyn yönetimi, başkent Manama’daki ABD Donanması 5. Filo karargâhının füze saldırısına hedef olduğunu duyurdu. Saldırı “krallığın egemenliğine ve güvenliğine açık bir ihlal” olarak nitelendirildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, İran’a ait olduğu belirtilen bir Şahid insansız hava aracının karargâh yakınındaki bir kule binaya çarptığı ve yangına yol açtığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı, Manama’daki bazı konut binalarının da vurulduğunu ve sivil savunma ekiplerinin yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Kuveyt

Kuveyt Savunma Bakanlığı, Ali el-Salem Hava Üssü’nün balistik füzelerle hedef alındığını ancak tüm füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi.

Kuveyt Uluslararası Havalimanı’na yönelik bir İHA saldırısında bazı çalışanların hafif yaralandığı ve yolcu terminalinde maddi hasar oluştuğu açıklandı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, ülkenin kendini savunma hakkını saklı tuttuğunu duyurdu.

Katar

Katar Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik saldırıların önceden onaylanmış güvenlik planı kapsamında engellendiğini ve tüm füzelerin ülke topraklarına ulaşmadan düşürüldüğünü açıkladı.

Katar’ın kuzeyindeki uzun menzilli erken uyarı radarının İran füzesiyle hedef alındığı bildirildi. Can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, komşu bir ülkenin Katar’ı hedef almasının hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Riyad ve ülkenin doğu bölgesinin İran tarafından hedef alındığını doğruladı ve saldırıların püskürtüldüğünü açıkladı. Açıklamada, “Bu saldırılar hiçbir şekilde haklı gösterilemez.” denildi.

Irak

Kuzey Irak’taki Erbil Havalimanı iki kez hedef alındı. Hava savunma sistemleri saldırıyı engelledi.

Bağdat’ın güneybatısındaki Kataib Hizbullah karargâhı insansız hava aracı saldırısıyla hedef alındı ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Irak hükümeti, Jurf el-Nasr bölgesinin iki hava saldırısıyla vurulduğunu açıkladı. Kataib Hizbullah ise ABD üslerine saldırılara başlayacaklarını duyurdu.

Hava sahaları kapatıldı, Hürmüz Boğazı alarmı

Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE hava sahalarını geçici olarak kapattı. İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı’na göre Körfez’de faaliyet gösteren gemilere Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığına dair mesajlar ulaştı. Boğaz, Suudi Arabistan, İran, Irak ve BAE gibi büyük petrol üreticilerinin ana ihracat hattı konumunda bulunuyor.

Umman hedef alınmadı

Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri arasında İran’ın hedef almadığı tek ülke Umman oldu. Umman, uzun süredir İran ile diğer ülkeler arasında arabuluculuk yapıyor ve son ABD-İran dolaylı görüşmelerine ev sahipliği yapmıştı.

Umman Dışişleri Bakanı Badr Albusaidi, şiddetin başlamasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek Washington’a “Bu sizin savaşınız değil.” çağrısında bulundu.

Suriye’de patlama

Suriye devlet medyası, Süveyda’daki bir sanayi bölgesinde meydana gelen füze patlamasında dört kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

