Saddam Hüseyin’i idam etti! Pişman oldu

Saddam Hüseyin ile mahkemede tartışmıştı

Amerika Birleşik Devletleri‘nin Venezuela’ya harekatı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu uluslararası hukuku hiçe sayarak kaçırıp tutuklaması Irak’ı yeniden gündeme getirdi.

20 Mart 2003’te ABD tarafından, kitle imha silahları olduğunu öne sürerek başlatılan Irak’ın işgali sırasında, Irak hükûmeti ve ordusu üç hafta içinde çökmüştü. 9 Nisan 2003 tarihinde, ABD güçlerinin Bağdat’a girmesiyle 24 yıllık Saddam Hüseyin iktidarı sona ermişti.

13 Aralık 2003’te Tikrit yakınlarında bir çiftlik evinde ABD güçlerince yakalanan Irak Devlet Başkanı , 5 Kasım 2006’da Duceyil Katliamı’nda insanlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm edildi ve asılarak idamına karar verildi.

Saddam Hüseyin, 30 Aralık 2006 tarihinde Kurban Bayramı’nın ilk gününde asılarak idam edildi. İdamından çok kısa bir süre önce Amerikalılar tarafından Iraklılara teslim edilen Hüseyin’in idam cezası, Bağdat’ın kuzey mahallelerinden Kazımiye’de bulunan bir askeri üste yerel saatle sabah 06:00’da infaz edildi.

Irak’ta Saddam için idam kararı veren Rauf Reşid’in tedavi gördüğü hastanedeki son sözleri yeniden gündeme geldi.

5 Kasım 2019’da ölen Rauf Reşid hastanedeki son video kaydında ağlayarak şunları söylemişti: Saddam için idam kararı verdikten sonra ülkem Irak paramparça oldu. Batı sözünü tutmadı. Çok pişmanım.