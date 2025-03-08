Trump: Ukrayna ile anlaşmak Rusya’dan daha zor

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile barış görüşmelerinin Rusya ile müzakerelerden daha zor olduğunu söyledi. Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, Moskova ile ilişkilerin iyi gittiğini belirterek, Kiev yönetiminin savaşın sona ermesi için yeterince çaba göstermediğini öne sürdü.

Trump, Ukrayna’ya askeri yardımı ve istihbarat paylaşımını durdurduktan sonra, Kiev’in ABD’ye ait bazı uydu görüntülerine erişiminin de askıya alındığı açıklandı. Maxar şirketi, ABD hükümetinin aldığı kararla Ukrayna’nın bazı yüksek çözünürlüklü görüntülere erişemeyeceğini doğruladı.

Trump’ın aklında yeni yaptırımlar var

Öte yandan Trump, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar ve ek gümrük tarifeleri uygulamayı düşündüğünü belirtti. Ancak birkaç saat sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya yönelik saldırılarını doğal bir hamle olarak değerlendirdi.

Trump yönetimi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i barış anlaşmasına ikna etmeye çalışırken, ABD’li yetkililer önümüzdeki hafta Suudi Arabistan’da Ukraynalı yetkililerle görüşecek. Zelenskiy ise ülkesinin barışa hazır olduğunu ancak Rusya’nın savaşı sona erdirmeye zorlanması gerektiğini ifade etti.