Paşinyan’dan Trump’a teşekkür: Onur verici bir hediye

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine gönderdiği imzalı fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak teşekkür etti.

2 Bir dakikadan az
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür etti. Paşinyan, Trump’ın gönderdiği imzalı fotoğrafları yayımlayarak, “Sayın Trump’a o kadar onur verici fotoğraflar, hediye ve not için minnettarım” ifadelerini kullandı.

Trump’tan Paşinyan’a hediye

Paşinyan, Washington D.C.’de 8 Ağustos’ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Trump ile gerçekleştirdiği zirveden kareleri de paylaştı. ABD Başkanı’nın Paşinyan’a gönderdiği imzalı fotoğraflarda ise “Nikol, sen harikasın” notunun yer aldığı görüldü.

NationalTurk FR

