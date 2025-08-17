Atlantik’te Erin Kasırgası Kategori 5’e ulaştı

Atlantik Okyanusu’nda Karayipler’in kuzeyinde oluşan Erin Kasırgası, kısa sürede tropikal fırtınadan büyük bir kasırgaya dönüştü. ABD Ulusal Kasırga Merkezi’nin (NHC) verilerine göre, Erin önce Kategori 5’e yükseldi, ardından Kategori 4 seviyesine geriledi. Şiddetli yağmur ve fırtına, Porto Riko ve Virgin Adaları’nı etkisi altına aldı.

Porto Riko’da elektrik kesintisi

Kasırganın merkezinin San Juan’ın 230 kilometre kuzeydoğusundan geçtiği belirtildi. Porto Riko’da yaklaşık 130 bin abone elektriksiz kaldı. Ulusal Hava Servisi, ada genelinde sel ve toprak kayması riskine karşı uyarılarda bulundu.

ABD ve bölge ülkeleri teyakkuzda

ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) bölgeye 200’den fazla personel gönderdi. Porto Riko’da 367 barınak hazır hale getirildi. Bahamalar da halkı dikkatli olmaya çağırarak sığınakları açmaya başladı.

Kasırga ABD kıyılarında etkili olacak

NHC yetkilileri, kasırganın ABD anakarasına doğrudan çarpmayacağını ancak Florida’dan Orta Atlantik kıyılarına kadar güçlü rip akıntıları oluşturabileceğini belirtti.

İklim değişikliğinin etkisi

Uzmanlar, Erin’in hızla güçlenmesini iklim değişikliğiyle ilişkilendiriyor. Artan deniz suyu sıcaklıklarının kasırgaların kısa sürede güçlenmesine zemin hazırladığı ifade ediliyor. Meteorologlar, bu tür ani güçlenen fırtınaların erken uyarı ve hazırlık süreçlerini zorlaştırdığına dikkat çekti.

Kasırga sezonu yoğun geçecek

Haziran’da başlayan Atlantik kasırga sezonunda Erin beşinci isimlendirilmiş fırtına oldu. Bu yıl 6 ila 10 kasırganın meydana gelmesi, bunlardan 3 ila 5’inin büyük kasırga seviyesine ulaşması bekleniyor.

