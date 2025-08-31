Trump, Beyaz Saray Gül Bahçesi’ndeki çizik için müteahhiti kovdu

Beyaz Saray’ın sembolik alanlarından biri olan Gül Bahçesi, son restorasyonun ardından yeni bir tartışmaya sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump, taş zeminde oluşan derin ve uzun bir çizik fark edince adeta çılgına döndü. Olayı güvenlik kameralarından izleyen Trump, hatanın peyzaj çalışmaları sırasında yaşandığını belirterek sorumlu müteahhiti kovdu.

Gül Bahçesinde “çizik” krizi

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı uzun paylaşımda, “En güzel taş işçiliğini kullandık. Üç gün önce bahçeyi incelerken yaklaşık 25 metre uzunluğunda büyük bir çizik gördüm. Derindi ve çok çirkindi” ifadelerini kullandı. Başkan, görüntüleri izlediğinde ağır yük taşıyan bir çelik arabanın bozuk tekerlekleri nedeniyle taş zemine zarar verdiğini öğrendi.

Trump: Bir daha asla dönmeyecekler

Trump, sorumluları tespit ettikten sonra, “Bunu yapanlar asla Beyaz Saray’a geri dönemeyecek. Taş değiştirilecek, masraf da yüklenici firmadan alınacak” diyerek öfkesini dile getirdi. Müteahhitin kovulduğunu açıklayan Trump, “İyi işçilere ve ustalara saygım var ama böyle bir hata affedilemez” dedi.

Restorasyon tartışmaları yeniden alevlendi

Beyaz Saray’daki Gül Bahçesi 2020 yılında da dönemin First Lady’si Melania Trump’ın yaptığı yenilemeyle gündeme gelmişti. Son restorasyonda ise tarihi alanın korunarak modernleştirildiği açıklanmıştı. Ancak Trump’ın bu son çıkışı, yeniden tartışmaları beraberinde getirdi.

