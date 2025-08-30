Galatasaray, Frankfurt ile başlıyor

Galatasaray’ın son rakibi Manchester City

Galatasaray‘ın, Şampiyonlar Ligi maç takvimi açıklandı. Sarı-kırmızılılar, lig formatında oynanacak Devler Ligi’nde ilk maçını 18 Eylül’de deplasmanında Eintracht Frankfurt ile oynayacak. Sarı-kırmızılılar 30 Eylül’de Liverpool, 22 Ekim’de Bodo Glimt’i evinde ağırlayacak. Galatasaray ikinci deplasman karşılaşmasına ise 5 Kasım’da Ajax deplasmanında çıkacak. 25 Kasım’da Union St. Gilloise ile kendi evinde karşılaşacak Galatasaray, 9 Aralık’ta Monaco deplasmanında oynayacak. Galatasaray, 21 Ocak’ta iç sahada Atletico Madrid ve 29 Ocak’ta Manchester City (D) karşılaşmaları ile Şampiyonlar Ligi lig aşamasını tamamlayacak. İşte Galatasaray’ın maç takvimi:

18 Eylül- TSİ 22.00 Eintracht Frankfurt (D)

30 Eylül- TSİ 22.00 Liverpool

22 Ekim- TSİ 19.45 Bodo Glimt

5 Kasım- TSİ 23.00 Ajax (D)

25 Kasım- TSİ 20.45 Union SG

9 Aralık- TSİ 23.00 Monaco (D)

21 Ocak- TSİ 20.45 Atletico Madrid

28 Ocak- TSİ 23.00 Manchester City (D)