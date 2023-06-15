Polonya: Kürtaj Yasağı Ölüm Getirdi, Kadınlar Meydanlarda

Hamile bir kadının ölümü, Polonya’daki insanları katı kürtaj yasasına karşı sokaklara çıkardı. Öfke de giderek doktorlara yöneliyor. Hükümet kuralları “açıklığa kavuşturmak” istiyor.

Varşova ve diğer Polonya şehirlerindeki protestocular “Misyonerler değil doktorlar istiyoruz” dedi.

Öfke giderek artan bir şekilde sadece politikacılara değil doktorlara da yöneltiliyor.

Polonya’da hamile bir kadının hastanede septik şok ile hayatını kaybetmesinin ardından doktorların kendisine hayatını kurtarabilecek kürtaj seçeneğini sunmadığı anlaşıldı. Ülkenin dört bir yanında kadınlar sokağa çıkarak kürtaj hakkı için protesto düzenledi.

Protestocular, kürtaj yapılmış olsaydı, Dorota’nın tıpkı ondan önceki Justyna, Agnieska, Izabela veya Ania gibi hâlâ hayatta olabileceğini söylüyorlar.

Sağcı liberallerden Monika Roza, “Polonya’daki kürtaj yasağı başından beri öngördüğümüz gibi öldürüyor. Doktorlar korktukları için kadınların hayatlarını kurtarmak istemiyorlar, kariyerleri için endişeleniyorlar” diyor.

Polonya Kürtaj Yasağı: Morawiecki tavır alıyor

Doktorlara karşı da üslup sertleşiyor; Kadın aktivisti Marta Lempart internette özellikle jinekologların “özellikle muhafazakar” olduğunu yazdı.

İddialar ciddi, ancak hükümet yasayla herhangi bir bağlantısı olduğunu reddediyor. Başbakan Morawiecki, Polonya’nın güneyindeki Nowy Targ’lı 33 yaşındaki Dorota’nın ölümü hakkında konuştu:

“Yaşanan çok üzücü ama bugün bir sonuca varmamamız lazım çünkü bir an önce kamuoyuna bilgi verecek bir soruşturma var. Siyasallaştırarak ailenin acısını büyütmemeliyiz. Eğer kadının hayatı ve sağlığı risk altındaysa, Polonya kanunları başka seçenek bırakmıyor. O zaman kadının hayatı kurtarılmalıdır. Kürtaj asla kolay bir seçim değildir, ancak sadece bazen gereklidir.”

Doktor ve hasta arasındaki savcı?

Szczecin Tabipler Birliği’nden Michal Bulsa ise yönetmeliklerin yeterince açık olmadığını iddia ederek “Son siyasi saldırılar hasta güvenliğine yardımcı olmadı. Hasta ve doktor arasında güven ilişkisi olmalıdır. Aramızda savcı olamaz. Hastanın kendini güvende hissetmesini sağlayacak çözümlere ihtiyacımız olduğu kadar sorumlu hekime de ihtiyacımız var” diyor.

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