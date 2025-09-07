12 Dev Adam’ın rakibi Polonya

Polonya son çeyrekte bitirdi

12 Dev Adam, A Milli Basketbol Takımımızın çeyrek finaldeki rakibi Bosna Hersek’i 80-72 mağlup eden Polonya oldu. 2022’deki şampiyonada da yarı final oynayan Polonya, Bosna Hersek kötü başladığı maçın ilk periyodunu 23-14 geride kapattı. Bosna Hersek devreye de 45-40 üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte toparlanan Polonya 22-17 ile son periyoda 62-61 önde girdi. Son çeyrekte Bosna Hersek’in pas hataları ve yanlış şut tercihleriyle Polonya maçtan 80-72 galip ayrıldı. Polonya’da Jordan Loyd 28 sayı, Mateusz Ponitka 19 sayı, 11 ribaunt ile öne çıkan isimler oldu. Bosna Hersek’te ise Jusuf Nurkic 20, John Roberson 19 sayı üretti. 12 Dev Adam, çeyrek finalde salı günü Polonya ile karşılaşacak.