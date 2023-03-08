Polonya’da Rahip Cinayeti

Polonya’nın Sosnowiec şehrinde, Sosnowiec Piskoposluğu’na bağlı olarak görev yapan rahip Robert Szulczewski’nin, aynı piskoposlukta görev yapan 26 yaşındaki başka bir rahibi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi. Olayın ardından Sosnowiec Piskoposluğu tarafından yayınlanan açıklamada, iki rahip arasında yaşanan trajik olayın doğrulandığı kaydedildi.

Polonya’da Şok Olay: İki Rahip Arasında Yaşanan Trajik Durum

Polonya’da Sosnowiec şehrinde, Sosnowiec Piskoposluğu’na bağlı olarak görev yapan rahip Robert Szulczewski’nin, aynı piskoposlukta görev yapan 26 yaşındaki başka bir rahibi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi. Olayın ardından Piskoposluk tarafından yayınlanan açıklamada, Robert Szulczewski’nin 12 yerinden bıçaklanan Mateusz Blaut’un cansız bedeninin Rahip Evi’nde bulunarak trajik sona ulaştığı belirtildi.

Polonya’da Trajik Olay

Polonya’da Sosnowiec şehrinde, Sosnowiec Piskoposluğu’na bağlı olarak görev yapan rahip Robert Szulczewski’nin, aynı piskoposlukta görev yapan 26 yaşındaki başka bir rahibi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi. Olayın ardından Sosnowiec Piskoposluğu tarafından yayınlanan açıklamada, Robert Szulczewski’nin 12 yerinden bıçaklanan Mateusz Blaut’u öldürdüğü ve rahip evinde cansız bedeninin bulunduğu doğrulandı. Ayrıca, Robert Szulczewski’nin çok sayıda polis ekibi tarafından aranan kişi olduğunu ve arama çalışması sonucunda intihar ettiği belirtildi.

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