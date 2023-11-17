Dünya

Atina’da taksiciler iş bırakma eylemi yaptı

Yunanistan’ın başkenti Atina’da taksiciler eylem yaptı.

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, hükümetin hazırlığını yaptığı yeni vergi yasasını protesto etmek üzere iş bırakma eylemi düzenledi.

Yunanistan’ın başkenti Atina‘da taksiciler, hükümetin hazırlığını yaptığı yeni vergi yasasını protesto etmek üzere iş bırakma eylemi düzenledi.

Taksiciler, yerel saatle 09.00’dan 16.00’ya kadar iş bıraktı.

Atina’da taksicilerin vergi isyanı

Atina Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla yapılan iş bırakma eyleminde, hükümetin serbest meslek sahiplerinin vergi kaçırmasını önlemek amacıyla hazırladığı yeni yasal düzenleme protesto edildi.

Taksiciler, yeni düzenlemeyle ödeyecekleri vergi oranlarının artacağını ve kar oranlarının düşeceğini kaydetti.

SATA, 22 Kasım için de 24 saatlik grev çağrısı yaptı.

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