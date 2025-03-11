Sean Curran, ABD Gizli Servisi Direktörü Oldu

ABD’de 13 Temmuz 2024’teki suikast girişimi sırasında Başkan Donald Trump’ı koruyarak dikkatleri üzerine çeken ABD Gizli Servisi Koruma Ekibi Şefi Sean Curran, ABD Gizli Servisi Direktörlüğü görevine getirildi.

Curran, Beyaz Saray’da düzenlenen törenle yemin ederek resmen göreve başladı. Başkan Donald Trump da törende hazır bulundu ve Curran’a övgüler yağdırdı.

Trump’tan Curran’a Övgü: “Cesaretini Kanıtladı”

Beyaz Saray’da gerçekleşen yemin töreninde konuşan Trump, Sean Curran’ın büyük bir liderlik gösterdiğini vurguladı:

“Harika bir aileye sahip, olağanüstü bir adam olarak seni tebrik etmek istiyorum. En karmaşık operasyonel güvenlik planlarını yönetme ve liderlik etme yeteneğine sahip biri olarak kendini gösterdi.”

Özellikle Pensilvanya’daki suikast girişimi sırasında Curran’ın canını ortaya koyarak Trump’ı koruduğunu hatırlatan ABD Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

“Bir suikastçının kurşunlarından beni kurtarmak için kendi hayatını riske atarak korkusuz cesaretini kanıtladı. Gizli Servisi her zamankinden daha güçlü hale getirme konusunda tam ve eksiksiz bir güvenim var.”

Curran’ın Yeni Görevindeki Öncelikleri

ABD Gizli Servisi’nin yeni direktörü olarak göreve başlayan Sean Curran, başta Başkan Trump’ın güvenliği olmak üzere, ülkedeki üst düzey yetkililerin korunması ve güvenlik açıklarının kapatılması için çalışmalar yürütecek.

Trump’ın ikinci başkanlık döneminde, Curran’ın liderliğinde Gizli Servis’in daha güçlü ve etkin hale getirilmesi bekleniyor.

