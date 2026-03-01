ABD İran savaşı! Geçici lider Ali Rıza Arafi oldu

ABD İran savaşı… Yaklaşık 37 yıldır İran’ın en üst siyasi ve dini otoritesi olan Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesi sonrası ülkede yeni dönemin nasıl şekilleneceği merak konusu olmuştu. İran devletine yakın ISNA ajansının aktardığına göre, kıdemli din adamı Ayetullah Ali Rıza Arafi, geçici Yüksek Liderlik Konseyi’nde görev almak üzere seçildi.

ABD İran savaşı sürerken geçici başkan belli oldu

İran Anayasası’na göre, yeni lider belirlenene kadar ülkeyi geçici bir konsey yönetecek. Bu süreçte Arafi, dini liderin görevlerini yürütecek isim olarak öne çıktı.

Hamaney 1989’dan bu yana görevdeydi

86 yaşındaki Ali Hamaney, 1989 yılından bu yana İran’ın Yüksek Lideri olarak görev yapıyordu. ABD ve İsrail tarafından düzenlenen geniş çaplı askeri operasyonda hayatını kaybettiği açıklandı.

Operasyon kapsamında askeri üsler, hükümet binaları ve üst düzey yönetim noktalarının hedef alındığı, Savunma Bakanı Amir Nasırzade ve Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur ile bağlantılı noktaların da vurulduğu bildirildi.

Geçici liderlik konseyi nasıl işleyecek?

İran’ın anayasal mekanizmasına göre, Yüksek Lider’in ölümü halinde ülkeyi geçici bir liderlik konseyi yönetiyor.

Bu konsey;

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei

Anayasa Koruma Konseyi’nden bir din adamı olmak üzere üç isimden oluşuyor.

Ali Rıza Arafi, bu çerçevede konseyin din adamı üyesi olarak atandı ve yeni lider seçilene kadar Yüksek Lider’in görevlerini yerine getirmekle sorumlu olacak.

Gözler kalıcı lidere çevrildi

ABD İran Savaşı’nda İran’da geçiş sürecinin nasıl ilerleyeceği ve Uzmanlar Meclisi’nin kalıcı lideri ne zaman belirleyeceği belirsizliğini koruyor. Ancak anayasal sürecin işletileceği ve ülkenin geçici konsey yönetimi altında faaliyetlerini sürdüreceği bildirildi.

