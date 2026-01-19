Almanya, ABD’den korktu

Almanya hemen geri vites yaptı

Transatlantik hattındaki gerilim, Kuzey Kutbu’na sıçradı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Amerika’nın arka bahçesi” olarak nitelendirdiği Grönland üzerindeki askeri varlığını artırma isteği ve diğer NATO ülkelerine yönelik ültimatomları, Berlin yönetiminde karşılık buldu. Savunma Bakanlığı, bölgedeki askeri misyonunu sonlandırma sürecini başlattığını duyurdu.

Trump: “Bölgeden çıkın” tehdidini savurdu

Kararın, Trump’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı “Avrupa ülkeleri Arktik bölgesindeki askeri harcamaları için ABD’ye ödeme yapmalı ya da bölgeden çekilmeli” yönündeki sert çıkışının ardından gelmesi dikkat çekti. Avrupa ülkesinin, ABD ile yeni bir ticaret ve diplomasi krizi yaşamamak adına bu “stratejik geri çekilme” kararını aldığı belirtiliyor.

Almanya’dan “Stratejik Öncelik” bahanesi

Ordunun bölgeden ayrılmasıyla ilgili Berlin’den resmi bir açıklama geldi. Savunma Bakanlığı sözcüsü, lojistik hazırlıkların başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Mevcut konjonktür ve değişen güvenlik önceliklerimiz doğrultusunda, Grönland’daki askeri varlığımızı yeniden değerlendirme gereği duyduk. Müttefiklerimizle yapılan istişareler sonucunda, buradaki personelimizi ve ekipmanımızı planlı bir şekilde geri çekiyoruz.”

