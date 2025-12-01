Macron: Ukrayna için güvenlik garantileri tamamlandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Paris’te yaptıkları uzun görüşmenin ardından savaşın geleceğine, barış planına ve uluslararası güvenlik garantilerine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Macron: Yeni temaslar yapılacak

Macron, Ukrayna için hazırlanan güvenlik garantilerinin “nihai hale getirildiğini” söylerken, ABD’nin bu çerçevedeki rolünü netleştirmek için önümüzdeki günlerde yeni temasların yapılacağını duyurdu. Zelenski ise toprak meselesinin hâlâ “en zor başlık” olduğunu vurguladı. Liderlerin açıklamaları, Avrupa ve ABD koordinasyonunun yoğunlaştığı bir döneme denk gelirken, diplomasi trafiği Paris’te adeta hız kazandı.

Paris’te kritik görüşme

Macron, Elysee Sarayı’ndaki toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantileri konusunda çalışmanın tamamlandığını ifade etti. ABD’nin bu pakete nasıl dahil olacağına dair görüşmelerin gelecek günlerde yapılacağını belirten Macron, barış planının ancak Avrupalı aktörler masadayken nihai bir şekil alabileceğini söyledi.

Zelenski: Toprak meselesi en zor başlık

Zelenski, revize edilen barış planının önceki versiyona göre daha iyi bir çerçeve sunduğunu ancak toprak konusunun hâlâ en zorlu başlık olduğunu dile getirdi. ABD müzakere heyetinin görüşlerini kendileriyle paylaştığını, bu görüşlerin Rus tarafına da iletileceğini söyledi.

ABD–Ukrayna temaslarına Paris takibi

Liderler, ABD’nin Florida’daki görüşmelerinin ardından İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir telefon görüşmesi yaparak bilgi alışverişinde bulundu. Zelenski, görüşmenin yüz yüze devam edeceğini belirtti.

Avrupa’dan yoğun diplomasi trafiği

Macron ve Zelenski, Almanya, Polonya, İtalya, Finlandiya, Hollanda, Danimarka ve Norveç liderleri ile AB ve NATO yetkilileriyle de temas kurdu. Macron, Rusya’nın saldırılarını sürdürdüğünü hatırlatarak, “Biz barışı konuşurken Rusya öldürmeye devam ediyor” dedi.

AB’den donmuş varlık mesajı

Macron, AB’nin Ukrayna lehine dondurulan Rus varlıklarını kullanacak bir mekanizma bulacağını, kararın Noel’den önce netleşmesini beklediğini açıkladı.

Zelenski’nin 10. Paris ziyareti

Zelenski, 2022’de başlayan savaşın ardından Fransa’ya onuncu ziyaretini gerçekleştirdi. İki lider son olarak 17 Kasım’da bir araya gelmiş, Ukrayna Hava Kuvvetleri için 100 Rafale savaş uçağını içeren geniş kapsamlı bir anlaşma imzalamıştı.

