İran’da savcı yakılarak öldürüldü

İran’da gösteriler kontrol edilemiyor

Ülkede ekonomik çöküş ve yolsuzluğa yönelik protestolar sırasında savcı ve emniyet görevlileri yakılarak öldürüldü.

Kuzey Horasan Savcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, içinde savcı Ali Ekber Hüzeyinzade ile emniyet görevlilerinin bulunduğu konteyneri ateşe verdi.

Göstericilerin itfaiye ekiplerinin müdahalesine izin vermemesi üzerine savcı ve beraberindeki emniyet görevlileri yanarak hayatını kaybetti.

Ruhani lider Seyyid Ali Hamaney ise sabah saatlerinde sert konuşmuş ve “Orada kibir ve gururla oturup tüm dünyayı yargılayan o herif (Trump) de bilmeli ki, genellikle dünyanın despot ve kibirli güçleri -Firavun, Nemrut, Rıza Han, Muhammed Rıza ve benzerleri- tam da gururlarının zirvesindeyken devrilmişlerdir. Bu da devrilecek” demişti.

Ülkede protesto gösterilerinin bu akşam daha da artması bekleniyor.

