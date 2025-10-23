AmerikaDünya

Trump’tan 250 milyon dolarlık balo salonu projesi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın 1902’de inşa edilen Doğu Kanadı’nın yıkılarak yerine 250 milyon dolarlık yeni bir balo salonu yapılacağını açıkladı. Tarihi yapının yıkımı, miras koruma kurumlarının tepkisine rağmen başladı.

Washington’da büyük yankı uyandıran kararla birlikte, Beyaz Saray’ın Doğu Kanadı tamamen yıkılıyor. Başkan Donald Trump, 250 milyon dolarlık yeni bir balo salonu inşa edilmesi için binanın “mevcut yapısının sökülmesi gerektiğini” söyledi. Yıkım çalışmalarının pazartesi günü başladığı, hafta sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Trump’ın kararıyla tarihi bina tamamen yenileniyor

Trump’ın yaz aylarında duyurduğu proje başlangıçta küçük çaplı bir yenileme olarak açıklanmıştı. Ancak son planlar, Doğu Kanadı’nın tamamının ortadan kaldırılmasını öngörüyor. 1902’de yapılan yapı, 1942’de son kez yenilenmişti ve uzun yıllar boyunca First Lady’nin ofislerini, özel etkinlikleri ve protokol toplantılarını barındırıyordu.

Trump, eleştiriler üzerine yaptığı açıklamada “şimdiye kadar görülmemiş kadar şeffaf olduklarını” savundu ve binanın “zaten yıllar içinde çok değiştiğini” belirtti. Ayrıca, yenilemenin tamamen kendisi ve “birkaç dostunun bağışlarıyla” finanse edildiğini söyledi.

Tepkilere rağmen inşaat sürüyor

Beyaz Saray’ı koruma amaçlı faaliyet yürüten Ulusal Tarihi Koruma Vakfı, projeye ilişkin derin endişelerini dile getirdi. Kurum, Doğu Kanadı’nın yıkımının derhal durdurulmasını ve projenin kamuya açık biçimde değerlendirilmesini talep etti.

Ancak Trump bu çağrıyı reddetti ve “Doğu Kanadı ana binadan tamamen ayrı, bu yüzden hiçbir tarihi unsur zarar görmeyecek” açıklamasını yaptı.

Siyasi tepkiler büyüyor

Proje, muhalefet cephesinden de sert eleştiriler aldı. Eski başkan adayı Hillary Clinton, sosyal medya hesabından “Beyaz Saray Trump’ın evi değil, o sadece orada oturuyor. Şimdi onu yok ediyor” ifadelerini kullandı.

Trump yönetimi ise yıkımın kaçınılmaz olduğunu savunuyor. Beyaz Saray yetkilileri, yeni yapının “güvenlik ve teknoloji açısından daha modern bir altyapıya sahip olacağını” belirtiyor.

