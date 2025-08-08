Trump’tan Oval Ofis’te sürpriz ekonomi sunumu

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te düzenlediği beklenmedik bir toplantıyla gazetecilerin karşısına çıktı. Yanında, muhafazakâr düşünce kuruluşu Heritage Foundation’dan ekonomi uzmanı Stephen Moore ile birlikte konuşan Trump, son istihdam raporunun ardından ülke ekonomisinin güçlü seyrini koruduğunu savundu. Trump, istatistikleri gösteren bir dizi grafik eşliğinde, iş gücü verilerinden sorumlu Büro of Labor Statistics (BLS) başkanını görevden alma kararını da rakamlarla desteklemeye çalıştı.

Moore, Trump’ın daveti üzerine Oval Ofis’e geldi

Trump’ın daveti üzerine Oval Ofis’e gelen Stephen Moore, eski Başkan Joe Biden’ın görev süresinin son iki yılında BLS verilerinin istihdamı 1,5 milyon fazla gösterdiğini öne sürdü. Trump ise bu sapmanın kasıtlı yapıldığını iddia ederek, “Bence bunu bilerek yaptılar” dedi. Ancak bu iddiayı destekleyecek istatistiksel kanıt sunmadı.

Ekonomide karışık tablo

Borsa göstergelerinin güçlü olmasına karşın, yeni tarife vergilerinin ardından istihdam artışının yavaşladığı ve enflasyon baskılarının arttığı gözleniyor. 2025’in ilk yedi ayında 597 bin yeni istihdam yaratılırken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 düşüş anlamına geliyor. Temmuz ayında 73 bin istihdam eklendi, Mayıs ve Haziran verileri ise toplamda 258 bin aşağı yönlü revize edildi.

Biden döneminin ekonomik mirası

Biden yönetiminde 2024’te 2 milyon, 2023’te ise 2,6 milyon istihdam artışı kaydedildi. Ancak Haziran 2022’de tüketici fiyat endeksinin yıllık bazda yüzde 9 seviyesine ulaşmasıyla, son kırk yılın en yüksek enflasyonu yaşandı. Bu durum, gıda, yakıt ve konut maliyetleri karşısında zorluk yaşayan seçmenlerin 2024 seçimlerinde Trump’a yönelmesine yol açtı.

Enflasyon yeniden yükseliyor

Trump’ın uygulamaya koyduğu geniş kapsamlı ithalat tarifeleri nedeniyle enflasyonun tekrar yükselişe geçtiği belirtiliyor. Goldman Sachs, Temmuz ayında yıllık enflasyonun yüzde 3’e çıkacağını, bu oranın Nisan’daki yüzde 2,3 seviyesinden artış gösterdiğini öngörüyor.

Gelir artışı iddiası

Moore, Trump’ın ikinci döneminin ilk beş ayında ortalama hane halkı gelirinin enflasyona göre düzeltilmiş biçimde 1.174 dolar arttığını öne sürdü. Bu verilerin henüz yayımlanmamış Nüfus Bürosu verilerine dayandığını belirten Moore, “Bu inanılmaz bir sayı” diyen Trump’tan da tam destek aldı.