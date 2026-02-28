İran, 5. Filo karargâhını vurdu

Orta Doğu’da gerilim doğrudan çatışma aşamasına geçti. ABD ve İsrail’in İran topraklarını hedef alan geniş çaplı operasyonunun ardından Tahran yönetimi misilleme başlattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’i ve Körfez’deki ABD üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla vurduğunu duyurdu. Körfez genelinde art arda patlamalar yaşanırken bazı ülkeler hava sahalarını geçici olarak kapattı.

Devrim Muhafızları: Düşman saldırganlığına yanıt

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre Devrim Muhafızları saldırıları “düşman saldırganlığına yanıt” olarak niteledi. İsrail ordusu ise kısa süre içinde İran’dan füze atışlarının başladığını doğruladı.

İranlı yetkililer, bölgedeki tüm ABD üslerinin operasyonel menzil içinde olduğunu açıkladı.

Bahreyn’de 5. Filo karargâhı vuruldu

İran’ın en kritik hedefi Bahreyn oldu. Bahreyn yönetimi, İran füzelerinin ABD Donanması’na bağlı 5. Filo karargâhını hedef aldığını duyurdu. Cuffair, Amwaj ve Muharraq bölgelerinde şiddetli patlamalar duyulduğu ve dumanların yükseldiği bildirildi.

ABD 5. Filo karargâhı, Basra Körfezi, Kızıldeniz ve Umman Denizi’ndeki Amerikan deniz operasyonlarının ana komuta ve lojistik merkezi konumunda bulunuyor.

Katar’da El Udeyd Üssü çevresinde patlamalar

Katar’ın başkenti Doha’da çok sayıda patlama meydana geldi. Katar Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik bir dizi füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Patlamaların, ABD’nin bölgedeki en büyük askeri tesisi olan El Udeyd Hava Üssü yakınlarında da duyulduğu bildirildi. 1996’da kurulan ve 10 bin askerin görev yaptığı üs, ABD’nin Orta Doğu’daki en büyük hava operasyon merkezlerinden biri.

Kuveyt’te sirenler, uçuşlar askıya alındı

İran füzelerinin hava sahasına girmesiyle Kuveyt genelinde sirenler çaldı. Güvenlik durumunun kötüleşmesi üzerine Kuveyt havacılık otoritesi, İran’a gidiş ve geliş tüm ticari uçuşları ikinci bir duyuruya kadar durdurdu.

Riyad ve BAE’de patlamalar

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da güçlü patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri, İran’dan atılan bazı füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Abu Dabi’de bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İran’ın, BAE ve ABD tarafından ortak kullanılan El Dhafra Hava Üssü’nü hedef aldığı belirtildi.

Ürdün’de iki füze düşürüldü

Ürdün Ordusu, ülkeyi hedef alan iki balistik füzenin düşürüldüğünü açıkladı. ABD’nin Amman Büyükelçiliği, personeli için “bulunduğun yerde kal” talimatı verirken, ülkedeki Amerikan vatandaşlarına da aynı uyarıda bulundu.

Körfez’de en kötü senaryo

İran’ın hızlı ve çok noktalı misillemesi, çatışmanın sınırlı kalmayacağı yönündeki endişeleri artırdı. ABD Başkanı Donald Trump saldırının amacının İran rejimini devirmek olduğunu açıklarken, İran daha önce ABD tarafından hedef alınması halinde Körfez’deki üslerin vurulacağını duyurmuştu.

Riyad, Dubai ve Doha gibi başkentlere balistik füzelerin ulaşması, bölgeyi güvenli ticaret ve turizm merkezi olarak konumlandırmaya çalışan Körfez monarşileri için en kötü senaryo olarak değerlendiriliyor.

