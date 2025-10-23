Kuzey Kore’den hipersonik füze denemesi

Kuzey Kore yönetimi, başkent Pyongyang’dan fırlatılan iki hipersonik füzenin Kuzey Hamgyong eyaletindeki hedefi tam isabetle vurduğunu duyurdu. Pyongyang’dan yapılan açıklamada, testin “stratejik caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlayan savunma programının bir parçası” olduğu ifade edildi.

Kuzey Kore’de yeni silah sistemi tanıtıldı

Kuzey Kore Füze İdaresi’nin yürüttüğü testin, “yeni ve son teknoloji ürünü bir silah sistemine” ait olduğu belirtildi. Silah testini Kore İşçi Partisi (WPK) Merkez Komitesi Sekreteri Pak Jong denetledi. Pak, sistemin “stratejik değere sahip” olduğunu vurgulayarak, “Faaliyetlerimiz, savaş caydırıcılığını artırmayı ve savunma yeteneklerimizi güçlendirmeyi amaçlamaktadır” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un bu denemeye katılmaması dikkat çekti. Pyongyang yönetimi, fırlatılan hipersonik füzelerin türüne dair detay paylaşmadı. Ancak Güney Koreli askeri kaynaklar, testte “Hwasongpho-11-Da-4.5” isimli taktik balistik füzenin kullanılmış olabileceğini bildirdi.

Bölgesel gerilim yeniden tırmanıyor

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün sabah 08.10’da Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlatıldığını açıklamıştı. Bu deneme, Güney Kore ve Japonya’daki hükümet değişikliklerinin ardından kayıtlara geçen ilk füze testi oldu.

Ayrıca, Güney Kore’nin 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi öncesinde gerçekleştirilen denemenin, Seul-Tokyo-Washington ittifakına açık bir mesaj olduğu değerlendiriliyor.

