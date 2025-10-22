Arda Güler, Kenan Yıldız’ı devirdi

Arda Güler ve Kenan Yıldız ekranlara kilitledi
Şampiyonlar Ligi’ndeki Türk kapışmasında Arda Güler’li Real Madrid, Kenan Yıldız’lı Juventus’u Santiago Bernabeu’da 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 57. dakikasında Vinicius Junior’ın direkten dönen şutunu Jude Bellingham tamamladı. Maçta Arda Güler 74, Kenan Yıldız 75 dakika sahada kaldı. Şampiyonlar Ligi’nde saat 22:00’de oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Monaco-Tottenham: 0-0, Atalanta-Slavia Prag: 0-0, Chelsea-Ajax: 5-1 (Paz 18, Caicedo 27, Enzo Fernandez 45 pen, Estevao 45+6 pen, Tyrique George 48 / Weghorst 33 pen.), Sporting Lizbon-Marsilya: 2-1 (Catamo 69, Alisson Santos 86 / Igor Paixao 14), Eintracht Frankfurt-Liverpool: 1-5 (Kristensen 26 / Ekitike 35, van Dijk 39, Konate 44, Gakpo 66, Szoboszlai 70), Bayern Münih-Club Brugge: 4-0 (Lennart Karl 5, Harry Kane 14, Luis Diaz 34, Jackson 79).
1-0
REAL MADRİD-JUVENTUS
STAT: Santiago Bernabeu
HAKEMLER: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya), Bastian Dankert (VAR) (Almanya)
GOL: Jude Bellingham (Dk. 57)
SARI KART: Brahim Diaz
REAL MADRİD: Courtois – Valverde, Raul (Dk. 88 Gonzalo), Militao, Fernandez – Bellingham, Tchouameni, Arda Güler (Dk. 74 Camavinga) – Brahim Diaz (Dk. 84 Mastantuono), Mbappe, Vinicius Junior (Dk. 84 Francisco Garcia)
JUVENTUS: Di Gregorio – Gatti, Rugani, Kelly – Kalulu, McKennie, Thuram (Dk. 62 Conceiçao), Cambiasso (Dk. 88 Kostic) – Koopmeiners (Dk. 75 Locatelli), Vlahovic (Dk. 75 Jonathan David), Kenan Yıldız (Dk. 75 Openda)