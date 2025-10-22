AvrupaFutbolSpor

Arda Güler, Kenan Yıldız’ı devirdi

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'li Real Madrid, Kenan Yıldız'lı Juventus'u İspanya'da tek golle geçti

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'li Real Madrid, Kenan Yıldız'lı Juventus'u İspanya'da tek golle geçti
Arda Güler ve Kenan Yıldız ekranlara kilitledi

Şampiyonlar Ligi’ndeki Türk kapışmasında Arda Güler’li Real Madrid, Kenan Yıldız’lı Juventus’u Santiago Bernabeu’da 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 57. dakikasında Vinicius Junior’ın direkten dönen şutunu Jude Bellingham tamamladı. Maçta Arda Güler 74, Kenan Yıldız 75 dakika sahada kaldı. Şampiyonlar Ligi’nde saat 22:00’de oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Monaco-Tottenham: 0-0, Atalanta-Slavia Prag: 0-0, Chelsea-Ajax: 5-1 (Paz 18, Caicedo 27, Enzo Fernandez 45 pen, Estevao 45+6 pen, Tyrique George 48 / Weghorst 33 pen.), Sporting Lizbon-Marsilya: 2-1 (Catamo 69, Alisson Santos 86 / Igor Paixao 14), Eintracht Frankfurt-Liverpool: 1-5 (Kristensen 26 / Ekitike 35, van Dijk 39, Konate 44, Gakpo 66, Szoboszlai 70), Bayern Münih-Club Brugge: 4-0 (Lennart Karl 5, Harry Kane 14, Luis Diaz 34, Jackson 79).

1-0
REAL MADRİD-JUVENTUS
STAT: Santiago Bernabeu
HAKEMLER: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya), Bastian Dankert (VAR) (Almanya)
GOL: Jude Bellingham (Dk. 57)
SARI KART: Brahim Diaz
REAL MADRİD: Courtois – Valverde, Raul (Dk. 88 Gonzalo), Militao, Fernandez – Bellingham, Tchouameni, Arda Güler (Dk. 74 Camavinga) – Brahim Diaz (Dk. 84 Mastantuono), Mbappe, Vinicius Junior (Dk. 84 Francisco Garcia)
JUVENTUS: Di Gregorio – Gatti, Rugani, Kelly – Kalulu, McKennie, Thuram (Dk. 62 Conceiçao), Cambiasso (Dk. 88 Kostic) – Koopmeiners (Dk. 75 Locatelli), Vlahovic (Dk. 75 Jonathan David), Kenan Yıldız (Dk. 75 Openda)

 

