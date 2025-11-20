Trump, Epstein dosyalarını açan yasayı imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, yıllardır tartışma konusu olan Jeffrey Epstein dosyalarının kamuoyuna açılmasını öngören yasayı imzaladığını duyurdu. Yasa, Adalet Bakanlığına Epstein’a yönelik tüm soruşturma kayıtlarını 30 gün içinde açıklama yükümlülüğü getiriyor. Ancak aktif soruşturmalarla bağlantılı ya da kişisel mahremiyet ihlali oluşturabilecek belgeler kapsam dışında tutulabilecek.

Trump’ın bu kararı, daha önce gösterdiği direncin ardından, Epstein mağdurları ve Cumhuriyetçi Parti içinden gelen yoğun baskı sonrasında geldi. Trump’ın desteğiyle tasarı hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’dan ezici çoğunlukla geçti.

Trump tavrını değiştirdi

Başkan Trump, geçtiğimiz haftalara kadar dosyaların açılması taleplerini “Demokratların uydurduğu bir oyun” olarak nitelendiriyor ve gereksiz buluyordu. Ancak baskı artınca geri adım attı ve sosyal medya hesabından,

“Belki de Demokratların Epstein’la ilişkileri yakında ortaya çıkar. Çünkü dosyaların açıklanması için yasayı az önce imzaladım.” ifadelerini paylaştı.

Kongrede ezici destek

Her ne kadar Trump belgeleri tek başına yayınlama yetkisine sahip olsa da Kongre’nin yasa sürecine dahil olması dikkat çekti. Temsilciler Meclisi tasarıyı 427’ye 1 gibi olağanüstü bir oy oranıyla kabul etti. Ardından Senato da oybirliğiyle onayladı.

Hangi belgeler açıklanacak?

Yasa kapsamında yayınlanacak belgeler, Epstein’a yönelik cezai soruşturmalarda elde edilen tüm materyalleri kapsıyor. Bunlar arasında:

Mağdur ve tanık ifadelerinin dökümleri

Adreslere yapılan baskınlarda elde edilen kayıtlar

Uçuş listeleri

İç yazışmalar

Epstein’la bağlantılı kişi ve kurumlara ilişkin tespitler

Bu belgeler, geçtiğimiz hafta Kongre tarafından Epstein’ın mal varlığı dosyalarından yayınlanan 20 bini aşkın sayfalık belgelerden farklı niteliğe sahip. O belgelerde Trump’ın adının geçtiği bazı mesajlar da yer almıştı.

Trump: Bu bir Demokrat sorunu

Epstein’la yıllar önce dost oldukları bilinen Trump, soruşturmayla ilgili kendisine yönelen iddiaları yine reddetti. Başkan, “Cumhuriyetçilerin Epstein’la bir ilgisi yok. Asıl mesele Demokratlar.” dedi.

Mağdurlar yasayı “tarihi” olarak niteledi

Bu yıl intihar eden Virginia Giuffre’nin ailesi, Trump’ın yasayı imzalamasını “tarihi bir adım” olarak değerlendirdi:

“Bu mücadele bitmedi. Gücü, serveti ya da siyasi konumu ne olursa olsun her isim ortaya çıkmalı.”

Dosyalar yeniden gündemde

Epstein, 2019’da New York’taki cezaevinde intihar etmişti. Hakkında insan ticareti suçlamaları bulunuyordu ve geçmişte bir çocukla fuhuş suçu nedeniyle mahkumiyet almıştı.

Epstein’ın yıllar boyunca siyaset, akademi, medya ve iş dünyasından çok sayıda tanınmış isimle ilişkisi olduğu biliniyor. Bu isimler arasında Donald Trump, Steve Bannon ve İngiltere Kralı Charles’ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor da yer alıyor.

Belgeler ne kadar şeffaf olacak?

Yasa, Adalet Bakanı Pam Bondi’ye belgelerin bir kısmını gizli tutma yetkisi veriyor. Buna göre:

Aktif federal soruşturmayı tehlikeye atacak bilgiler,

Mağdurların kimliklerini açığa çıkarabilecek kayıtlar,

Kişisel mahremiyet ihlali oluşturabilecek belgeler yayımlanmayabilecek.

Tasarıyı hazırlayan isimlerden Cumhuriyetçi Thomas Massie, bazı belgelerin saklanabileceği endişesini dile getirerek, “Yeni soruşturmaların açılması, dosyaların yayınlanmaması için gerekçe olarak kullanılabilir.” dedi.

