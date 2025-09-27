Musk ve Prens Andrew, Epstein dosyalarında yeniden gündemde

ABD Kongresi’ndeki Demokrat üyeler, Jeffrey Epstein’ın mal varlığından temin edilen üçüncü belge setini kamuoyuna sundu. Belgeler arasında telefon mesaj kayıtları, uçuş listeleri, mali defterler ve günlük planlamalar yer aldı.

Elon Musk’a ada daveti

Dosyalarda dikkat çeken notlardan biri, 6 Aralık 2014 tarihli: “Hatırlatma: Elon Musk adaya 6 Aralık (hala geçerli mi?).” Daha önce Epstein’in davetini reddettiğini açıklayan Musk’ın ada seyahatine dair herhangi bir katılım teyidi bulunmuyor.

Prens Andrew uçuş listesinde

12 Mayıs 2000 tarihli bir uçuş manifestosunda ise Prens Andrew’un, Epstein ve Ghislaine Maxwell ile birlikte New Jersey’den Florida’ya gittiği görülüyor. Belgelerde ayrıca “Andrew” adına 2000 yılının şubat ve mayıs aylarında masaj ödemelerine dair iki kayıt bulunuyor. Ancak bu kişinin kim olduğuna dair net bir doğrulama yapılamadı. Maxwell, 2021’de Epstein’le birlikte genç kızları cinsel istismar için yönlendirmekten hüküm giymişti.

Diğer isimler ve temaslar

Belgelerde, Kasım 2017’de Peter Thiel ile planlanan öğle yemeği, Şubat 2019’da Steve Bannon ile kahvaltı ve Aralık 2014’te Bill Gates ile kahvaltı planı notları da yer aldı. Gates, 2022’de BBC’ye yaptığı açıklamada Epstein ile görüşmesinin bir “hata” olduğunu söylemişti.

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler karşı karşıya

Demokratlar adına konuşan Sara Guerrero, belgelerin kamuoyuna açıklanmasının önemine vurgu yaparak, “Epstein’ın dünyanın en güçlü ve zengin adamlarıyla dost olduğu ortada. Her yeni belge, mağdurlar için adalet arayışımıza yeni bir boyut katıyor” dedi.

Cumhuriyetçiler ise Demokratları “kurbanların değil siyasetin çıkarlarını öne çıkarmakla” suçladı ve tüm dosyaların yakında açıklanacağını duyurdu.

