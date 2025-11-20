Akın Gürlek’ten bahis skandalı ile ilginç açıklamalar

Akın Gürlek: Bir operasyon daha yapabiliriz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, hakemlerin bahis skandalına ilişkin basın toplantısında kritik açıklamalarda bulundu:

“Her sevk edilen hakem hakkında adli soruşturma açılacak diye bir şey yok.”

Gürlek, disiplin süreçlerinin adli soruşturma ile karıştırılmaması gerektiğini vurguladı:

“Bu durum adli soruşturmayı gerektirmiyor, bunun altını çizmek istiyorum.”

“En büyük yol göstericimiz MASAK raporu.”

Gürlek, MASAK’ın yayımladığı detaylı analiz raporunun soruşturmanın omurgasını oluşturduğunu belirtti ve ekledi:

“İlerleyen günlerde belki bir operasyon daha yapabiliriz.”

“Futbolun temizlenmesini istiyoruz.”

Başsavcı, sürecin liglere zarar vermemesine dikkat çekti:

“Bu sürecin olumsuz algı yaratmasını istemiyoruz. Süreci sulandırmaya çalışan sosyal medya hesaplarını da takip ediyoruz.”

“Kimse kendi üzerine bahis oynamıyor.”

Gürlek’in açıklamasındaki en çarpıcı başlıklardan biri:

“Hakemler, futbolcular ya da yorumcular kendi adlarına değil; eşleri, akrabaları veya yakınları üzerinden bahis oynuyor. Bir spor yorumcusunun eşi üzerinden bahis oynadığını tespit ettik.”

Hakem Bahis Skandalında MASAK Raporu Açıklandı!

152 Hakem, 21.7 Milyon TL’lik İşlem

MASAK’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği analiz raporuna göre 147 hakemin bahis sitelerinde 18.278 işlem yaptığı ve toplam hacmin 21.778.837 TL olduğu belirlendi.

En Çok Para Hareketi Olan Hakemler

— Erkan Arslan: 10.5 milyon TL / 6.380 işlem

— Yasin Şen: 1.7 milyon TL

— Yakup Yapıcı: 1.6 milyon TL

— Nevzat Okat: 1.6 milyon TL

Bu dört hakem toplamda 15 milyon TL’ye yakın işlem hacmine sahip.

En Çok Kullanılan Bahis Siteleri

— Misli: 9.2 milyon TL

— Nesine: 8.9 milyon TL

— Tuttur: 2.6 milyon TL

— Oley, Bilyoner, Milli Piyango: daha düşük hacimli işlemler

2021’den 2025’e Artan Grafik

İşlem hacmi:

2021’de 3.1 milyon TL →

2024’te 5.8 milyon TL →

2025’te 4.2 milyon TL

MASAK’ın Notu

Rapor, veri hataları ve mükerrer kayıt ihtimaline karşı “kesinlik içermez”, yalnızca değerlendirme niteliğindedir.