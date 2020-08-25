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Politika

Berat Albayrak: Kimse Bileğimizi Bükemez

Bakan Berat Albayrak, kapasite kullanım oranındaki artışla ilgili olarak iddialı açıklamalar yaptı!

Photo of NationalTurk NationalTurk 1 saat önce
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Twitter hesabından, ağustos ayına ilişkin sektörel güven endeksleri ile kapasite kullanım oranına ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şu ifadeleri kullandı;

“Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez. Ağustosta reel sektör güven endeksi 106,2, hizmet sektörü güven endeksi 70,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi 94,9 oldu. Kapasite kullanım ise yüzde 73’e yükseldi.”

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