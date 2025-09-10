DünyaOrtadoğu

İsrail’den Katar’a hava saldırısı sonrası yeni tehdit

İsrail’in Katar’daki Hamas liderlerini hedef alan saldırısı uluslararası tepki toplarken, Savunma Bakanı Israel Katz “Uzun kolumuz düşmanlarımızı her yerde vuracak” mesajı verdi. Katar, saldırıyı “devlet terörü” olarak nitelendirdi.

Ortadoğu’da savaşın seyrini değiştirecek nitelikte yeni bir kriz patlak verdi. İsrail, Hamas liderlerinin Doha’da toplandığı sırada düzenlediği hava saldırısının ardından uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen geri adım atmadı. Savunma Bakanı Israel Katz, “7 Ekim katliamına karışan herkes hesap verecek. Nerede olurlarsa olsunlar vurulacaklar” diyerek yeni tehditler savurdu.

Uluslararası tepkiler

Katar, saldırıda bir güvenlik görevlisinin öldüğünü duyurdu ve olayı “Katar’ın egemenliğinin ihlali” olarak niteledi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail’in Katar’daki saldırısının “barışı sağlamaya hiçbir katkısı olmadığını” söyledi. Rusya ve Çin de olayı kınarken, bölge liderleri Katar’a destek için Doha’ya gitti.

Washington’dan mesafe

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyla ilgisi olmadığını belirterek, “Bu, Netanyahu’nun aldığı bir karardı” açıklamasını yaptı. Trump yönetimi, Katar’a saldırı öncesi uyarı gönderdiklerini ancak geç kaldıklarını bildirdi.

Hamas: Liderler güvende

Hamas, üst düzey liderlerinin saldırıdan sağ çıktığını duyurdu ancak beş alt düzey üyesinin öldüğünü açıkladı. İsrail ise saldırının sonuçları konusunda kesin bilgilere sahip olmadığını kabul etti.

Yemen’e de hava saldırısı

İsrail aynı gün Yemen’in başkenti Sana’da Husi hareketine ait askeri hedefleri vurduğunu açıkladı. Almasirah TV, savunma bakanlığının da hedef alındığını bildirdi. İsrail ordusu ise Husi kamplarının ve karargâhlarının vurulduğunu duyurdu.

İsrail kamuoyunda tepki

Gazze’de 23 aydır süren savaşın ardından 64 binden fazla Filistinlinin öldüğü, 150 binden fazlasının yaralandığı belirtiliyor. İsrail’de rehinelerin aileleri, saldırıların rehine anlaşmalarını riske attığını savunarak, “Artık bu savaşı bitirin ve herkesin eve dönmesini sağlayın” çağrısı yaptı.

