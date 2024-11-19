Lübnanlı futbolcu Selin Haydar yoğun bakımda

İsrail ordusunun 16 Kasım’da Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Şiyah bölgesine düzenlediği hava saldırısında ağır yaralanan Lübnan Kadın Milli Futbol Takımı oyuncusu Selin Haydar (19), yaşam mücadelesi veriyor. Beyrut’taki Rum Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Haydar, başına isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle ciddi şekilde yaralandı.

Selin Haydar’ın bilinci kapalı

El Cedid televizyonunun haberine göre, Haydar başarılı bir ameliyat geçirdi ancak bilinci kapalı şekilde yoğun bakımda tutuluyor. Lübnan Futbol Federasyonu İcra Komitesi Üyesi Vail Şehib, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dualarımız Selin ile. Güçlü ol şampiyon, gücün hepimize ilham veriyor” ifadelerini kullandı.

Lübnan’ın genç yeteneklerinden biri olan Selin Haydar, saldırı sonrası ilk müdahalesinin ardından Hades bölgesindeki St. George Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Spor camiası ve vatandaşlar, Haydar için seferber olurken, federasyon yetkilileri genç futbolcunun durumuyla ilgili düzenli bilgi paylaşımı yapıyor.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan’daki olası bir ateşkesin İsrail’in güvenlik operasyonlarını sonlandırmayacağını belirtti.

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