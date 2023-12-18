İstanbul Üniversitesi’nin Sitesini Şikayetvar’a Çevirdi!

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, kişisel olarak mağduriyet yaşadığı Konya Dedeman Otel ile ilgili şikayetlerini üniversitenin resmi sitesinde yayınladı.

Ağustos ayında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Osman Bülent Zülfikar yine bir skandala imza attı.

Zülfikar dün, Konya’da bulunan Dedeman Otel’iyle ilgili bir mağduriyet yaşadı. Belirtilene göre Zülfikar ve ailesi gerekli rezervasyonları yaptırmasına rağmen sabahın erken saatlerinden akşam 17:00’ye kadar bekletilerek ‘mağdur edilmiş.’ Rektöre ancak akşam saatlerinde geçici bir oda verilmiş.

Bu “mağduriyet”ten haberdar olmamız ise olayın İstanbul Üniversitesi’nin resmi internet sitesinde “basın açıklaması” adı altında yayınlanması sayesinde oldu.

“Otelin sahibinden kuru bir özürden ziyade misafir memnuniyeti çerçevesinde tedbir almalarını ve bu hatayı rektörümüz nezdinde telafi edecek bir tutum sergilemelerini beklediğimizi duyururuz” sözleriyle bitirildi.

“Özür yetmez”

Dün akşam okulun sitesinde yayınlanan ve daha sonra kaldırılan ‘basın açıklaması’ şöyle:

“‘Geleneksel Dedeman Misafirperverliği’ sloganı ve ilkesi ile hizmet veren Dedeman Otel zincirinin Konya Otelinde maalesef 17.12.2023 tarihinde hiç de hoş olmayan ve büyük üzüntü duyduğumuz bir hadise vuku bulmuştur… Önceden oda rezervasyonu yapıldığı ve konaklamayla beraber varış ile ilgili tüm detayları bildirildiği halde Rektörümüz Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve ailesi sabahın erken saatlerinden akşam 17:00’ye kadar bekletilerek mağdur edilmiştir. Ancak akşam saatlerinde ‘geçici oda’ verilebilmiştir.

Bu durumu ‘Konya’nın en yoğun günü’ açıklaması ile geçiştirmek ise kabul edilemez bir açıklamadır… Profesyonelce hizmet veren marka otellerin başarısı ve misafir ağırlama farkları zaten bu tür yoğun ve dolu zamanlardaki planlama ve maharetleri ile belli olur…

Dedeman Konya Otelinin sahibinden ve Genel Müdürlüğünden kuru bir özürden ziyade misafir memnuniyeti çerçevesinde tedbir almalarını ve bu hatayı Rektörümüz nezdinde telafi edecek bir tutum sergilemelerini beklediğimizi duyururuz…”

Zülfikar, atandıktan kısa bir süre sonra ilk iş olarak aynı üniversitede öğretim üyesi olan kardeşi Prof. Dr. Haluk Zülfikar’ı rektör başdanışmanlığına atamıştı.

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