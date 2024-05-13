Thrash metal devi Testament yeniden İstanbul’da

2024 metal konserleri fırtınası Testament ile devam ediyor. ABD’li thrash metal devi 19 Kasım’da Jolly Joker Arena Ataşehir’de harika bir konser verecek.

Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax, Kreator gibi thrash metal devlerinin arasına ismini yazdırmayı başaran Testament, efsanevi solisti Chuck Billy ile dünya turnesine devam ediyor.

Testament, uzun bir aradan sonra 19 Kasım’da Jolly Joker Arena Ataşehir’de sahne almak üzere Epifoni organizasyonuyla İstanbul’a geliyor.

40 yılı aşan başarılarla dolu kariyerleri boyunca Testament’in yaratım süreci gelişti ve ilerledi, ancak onlarca yıl boyunca değişmeden kaldılar.

Varlıklarını sağlamlaştıran thrash metalin özgün yönlerini her zaman sunmayı başarırken, keskin ve büyüleyici sesler geliştirerek benzersiz ufuklara yayıldılar.

2020 yılında yayınladıkları son albümleri ‘Titans of Creations’dan bu yana hala muazzam ve durdurulamaz bir enerjiyle dolu olan TESTAMENT, tarzlarını bir üst seviyeye taşıyarak geleneksel thrash metalin köklerine sadık kalırken aynı zamanda masaya çekici, parlak ve ilerici bileşenler getiren üretimlerde bulunmaya devam ediyor.

Efsane vokalist Chuck Billy, Alex Skolnick ve ekibin muhteşem metal gösterisi için biletler, 15 Mayıs Çarşamba günü satışa sunuluyor.

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