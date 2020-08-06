Moderna Aşı Fiyatını Açıkladı: “Daha da Ucuz Olabilir”

Koronavirüs aşısı için yarışı en önde götüren ABD’li Moderna şirketi, düşük hacimli müşterileri için aşı fiyatının doz başına 32 ila 37 dolar arasında olacağını açıkladı. Yüksek taleplerde ise bu fiyatın daha da düşebileceği belirtildi. Moderna aşı fiyatı ile ilgili gelişmeler haberimizde;

Moderna, bazı müşteriler için koronavirüs aşı fiyatının 32 ila 37 dolar arasında olacağını açıkladı.

Şirketin 2020 ikinci çeyrek finansal sonuçlarının tartışıldığı bir konferansta konuşan CEO Stephane Bancel, daha büyük hacimli anlaşmalar konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirterek “Bir aşının ödeme gücünden bağımsız olarak erişilebilir olmasını sağlamak için dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerle birlikte çalışıyoruz. Şu anda DSÖ’nün tanımladığı şekliyle küresel salgın devam ediyor. Moderna olarak birçok uzman gibi virüsün ortadan kalkmadığına inanıyoruz. İnsanları salgından korumak için uzun yıllar boyunca bir aşıya ihtiyaç olacak” ifadelerini kullandı.

Moderna, aşısının “küçük siparişler” diye tanımladığı anlaşmaların milyonlarca dozdan oluştuğu belirtildi.

ABD’li ilaç üreticisi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, geliştirdikleri aşı için ABD hükümeti ile 19 buçuk dolara anlaşmıştı.

Moderna Aşı Fiyatı Değerinin Çok Altında

Bancel, aşının pandemi döneminde “değerin çok altında” fiyatlandırılacağını söyledi. Virüs kontrol altına alındıktan ve endemik kabul edildikten sonra, fiyatlandırmanın diğer ticari aşılarla uyumlu olarak geleneksel pazarı izleyeceğini bildirdi.

Moderna, mRNA-1273 adı verilen potansiyel koronavirüs aşısını sağlamak için birden fazla ülke ile görüşmelere başladığını ve 31 Temmuz itibariyle yaklaşık 400 milyon dolar mevduat aldığını açıklamıştı.

Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin yardımıyla geliştirilen Moderna’nın deneysel aşısı, bilim insanlarının virüse karşı savaşmak için bağışıklık sistemini kışkırttığını umduğu mRNA adlı genetik materyali içeriyor.

Şirket, aşı geliştirmesini desteklemek için Nisan ayında Biomedical Advanced Research and Development Authority’den 483 milyon dolar destek almıştı. Geçen ay da ABD hükümetinden 472 milyon dolar daha aldığını açıkladı.

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