Ekonomi

Borsada Mehmet Şimşek Coşkusu

Mehmet Şimşek'in tam yetkiyle Hazine ve Maliye Bakanı olacağı yönündeki haberlerin ardından Borsa İstanbul güne büyük bir yükselişle başladı.

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Borsada Mehmet Şimşek Coşkusu

Bloomberg’in Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanacağının belli olduğunu yazmasının ardından Borsa İstanbul güne sert yükselişle başladı. Bankacılık hisseleri diğer hisselerden daha fazla yükseldi.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,88 artışla 5.102,56 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 142,76 puan ve yüzde 2,88 değer kazanarak 5.102,56 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 6,59 ve holding endeksi yüzde 3,23 artış kaydetti.

En fazla kazandıran sektör bankacılık olurken tüm sektör endeksleri yükseliş kaydetti.

Borsadaki yükselişte, bu sabah Bloomberg’te yer alan ve Mehmet Şimşek’in tam yetkili olarak Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanacağını belirten haber etkili oldu.

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