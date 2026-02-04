Borsada manipülasyon operasyonu

Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasında yatırımcıları yanıltmaya yönelik işlemler yapıldığı iddiaları yargıya taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya aracılığıyla “bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı” yapıldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Sosyal medya üzerinden yönlendirme iddiası

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) şikâyeti üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan analizlerde, EGEEN ve JANTS hisselerine yönelik paylaşımlarla yatırımcıların yönlendirildiği ve bu yolla piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddia edildi.

8 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında örgütlü şekilde hareket ettikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya, Batman, Ordu ve Amasya’da operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Borsada manipülasyon operasyonunda 21 kişi gözaltında

Yetkililer, operasyonlarda 21 şüphelinin gözaltına alındığını, firari bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiğini açıkladı. Soruşturmanın, sermaye piyasalarında güven ve şeffaflığın korunması amacıyla çok yönlü şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.

Ayrı dosyada KRGYO detayı

Başsavcılık tarafından yürütülen ayrı bir soruşturmada ise KRGYO pay piyasasına yönelik benzer nitelikte işlem yaptığı belirlenen bir şüphelinin Ankara’da gözaltına alındığı öğrenildi.

