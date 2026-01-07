Gündem

Borsa İstanbul’da manipülasyon operasyonu: 15 gözaltı

Borsa İstanbul’da pay piyasasına yönelik manipülasyon iddiasıyla yürütülen soruşturmada çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Borsa İstanbul’da manipülasyon iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan şikayetler doğrultusunda başlatıldı.

Borsa İstanbul’da manipülasyon iddiaları üzerine 6 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, bir şirket adına sosyal medya hesapları üzerinden pay piyasasına yönelik manipülasyon yapıldığı iddiasıyla 15 zanlı yakalandı.

