Kuzey Koreli bilgisayar korsanları 2021’de ‘400 milyon dolar değerinde kripto para çaldı’

ABD, Lazarus Grubu’na yaptırım uyguluyor.

Birleşmiş Milletler de daha önce Kuzey Kore’yi, uluslararası yaptırımlardan kaçınarak nükleer ve balistik füze programlarını finanse etmek için siber saldırılar düzenlemekle suçlamıştı.