MASAK Başkanı Yine Görevden Alındı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli görevden alındı. MASAK Başkanı Dereli’nin görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Geçen yıl görevden alınan Osman Dereli’nin yerine Hayrettin Kurt getirilmişti.

Osman Dereli Kimdir?

Osman Dereli, 1974 yılında Ankara’da doğdu. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Dereli, 2006 -2008 arasında ABD’de İllinois Üniversitesi muhasebe dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1997 YILINDA MALİYE’YE GİRDİ

Maliye Bakanlığında Hesap Uzman Yardımcısı olarak 1997 yılında göreve başlayan Dereli, 2008-2012 arasında Gelir İdaresi Başkanlığında Grup Başkanı olarak çalıştı. Dereli, 25 Eylül 2012’den bu yana Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Dereli Mart 2016 itibariyle MASAK başkanı olmuştu.