Ankara İçin Korkutan İddialar! Mansur Yavaş da Uyardı

Ankara Tabip Odasının yeniden açılma (normalleşme) süreci analizine göre Ankara’da günlük pozitif Kovid-19 vaka sayısı bine yaklaştı. Raporda pandemi hastanelerinin tamamen dolduğu da iddia edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da artan vaka sayıları üzerine bir uyarı mesajı paylaştı.

Ankara Tabip Odasının “Yeniden açılma (Normalleşme) Süreci Değerlendirme Analizi” koronavirüs salgınına ilişkin çarpıcı veriler ortaya kondu. 1 Haziran’da başlayan “Normalleşme” sürecinin değerlendiği ve Haziran-Temmuz dönemindeki verilerin derlendiği analize göre vaka sayılarında ciddi artış var ve pandemi hastaneleri tam kapasite dolmuş durumda.

Analizde Ankara’da sadece COVID-19 hastalarına sağlık hizmeti sunan pandemi hastanelerin servis ve yoğun bakım ünitelerinin yüzde yüz doluluk oranlarıyla hizmet verdiği belirtildi.

Servis ve yoğun bakım ünitelerinin COVID-19 hastası kabul edemez hale geldiği öne sürülen analizde “Klinik olarak semptomu olan ve akciğer tomografisinde yaygın pnömotik infiltrasyonu bulunan hastalara yer bulunmuyor. Yoğun bakım ünitesinde yatması gereken hastalar acil servislerde sedyeler üzerinde takip ediliyor. Bu hastanelere başvuran hastalar zaman zaman diğer hastanelere yönlendirilirken, pandemi dışındaki hastaneler, normal sağlık hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında da yer bulunamayınca hastalar evlerine gönderiliyor” denildi.

Mansur Yavaş Uyardı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da iddiaları doğrular nitelikte bir mesaj paylaştı. Yavaş, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Ankara’da Covid-19 vaka artışı maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıkmıştır. Tedbirlerimizi üst seviyeye çıkarmakla birlikte çalışma arkadaşlarımızın ve sizlerin sağlığı için belediyemize ziyaretleri sınırlandırdık. Tüm hemşehrilerimi salgın tedbirlerine uymaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.