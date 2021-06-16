Nüfusunun Yüzde 70’ini Aşılayan Seyşeller’e Turist Akını

Özellikle balayı çiftlerinin tercih ettiği turizm ülkesi Seyşeller, aşılamada sağladığı başarının ardından salgın sürecinde turizmde en çabuk toparlanan ülkelerden biri oldu.

Seyşeller, nüfusunun büyük bir bölümünü koronavirüse karşı aşıladıktan sonra turizmde bir toparlanma gördü. Hint Okyanusundaki ada ülkesine gelen ziyaretçi sayısı, uluslararası seyahatin neredeyse durma noktasına geldiği ilk çeyrekte %92 düşerek 6.785’e düşmüştü. Seyşeller o zamandan beri sınırlarını yeniden açtı ve birçok havayolu şirketi uçuşlarına yeniden başladı.

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Maliye, ekonomik planlama ve ticaret bakanı Naadir Hassan yaptığı açıklamada “Elbette turist sayısı salgın öncesindeki gibi değil. Ancak önemli bir gelişme var” dedi.

Seyşeller’de Karantina Yok

Nüfusunun yüzde 68.2’sine 2 doz aşı yapmayı başaran Seyşeller’e Türk vatandaşları vizesiz olarak seyahat edebiliyor. Ülkeye gelen ziyaretçilere karantina da uygulanmıyor. Seyşeller’e ziyaret edecek turistler en fazla 72 saat önce yapılmış negatif PCR testi sonucu ile ülkeye seyahat edebiliyor. Türk Hava Yolları’nın (THY) da aralarında olduğu birçok havayolu şirketi Seyşeller’e uçuşlarına devam ediyor.

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