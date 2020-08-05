Yaşam
Bedelli Askerlik 2020 Ücreti Güncellendi
Katsayı değişikliği nedeniyle bedelli askerlik 2020 ücreti güncellendi. Bedelli askerlik 2020 ücreti 37 bin 70 liraya çıktı.
Yapılan aylık katsayı değişikliğiyle bedelli askerlik 2020 ücreti 37 bin 70 liraya çıktı. Dövizle askerlik de güncellemeden nasibini aldı ve 5 bin 563 Euro’ya yükseldi.
Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hesaplamaya göre 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 lira olarak belirlendi. 1 aylık bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 liraya yükseltilirken Dövizle askerlik yapacak olanlar ise 5 bin 563 euroya bedelli askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.
Ocak/Haziran döneminde katsayı 0.146061 iken Temmuz/Aralık döneminde 0.154461 olarak gerçekleşti.
Güncellemelerden önce bedelli askerlik ücreti 35 bin 54, dövizle askerlik ise 5 bin 261 euroydu.