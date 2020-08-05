Bedelli Askerlik 2020 Ücreti Güncellendi

Yapılan aylık katsayı değişikliğiyle bedelli askerlik 2020 ücreti 37 bin 70 liraya çıktı. Dövizle askerlik de güncellemeden nasibini aldı ve 5 bin 563 Euro’ya yükseldi.

Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hesaplamaya göre 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 lira olarak belirlendi. 1 aylık bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 liraya yükseltilirken Dövizle askerlik yapacak olanlar ise 5 bin 563 euroya bedelli askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.

Ocak/Haziran döneminde katsayı 0.146061 iken Temmuz/Aralık döneminde 0.154461 olarak gerçekleşti.

Güncellemelerden önce bedelli askerlik ücreti 35 bin 54, dövizle askerlik ise 5 bin 261 euroydu.