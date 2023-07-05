MTV 2 Katına Çıkarıldı: İstisnası Yok

MTV olarak bilinen Motorlu Taşıtlar Vergisi bu yılın sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için iki katına çıkarılıyor.

Bir defaya mahsus olacağı açıklanan karara göre otomobil sahipleri MTV’yi 2023’te iki kez ödeyecek.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanlığı’na sunulan memur ve emeklilerin maaş artışlarını da içeren torba yasa teklifinde bir dizi vergi düzenlemesinin de yer aldığını belirterek şunları söyledi:

“17 maddelik hazırladığımız teklifte kurumlar vergisi ve MTV’de yeni düzenlemeler yapıyoruz, vergi kanunlarımızda yer alan bazı istisnaların kaldırılması yönünde değişiklikler öneriyoruz. Ayrıca vergi kanunlarında yer alan bazı maktu vergi tutarlarının GSYH içindeki paylarının azaldığını dikkate alarak, maktu tutarların güncellenmesine imkan verecek şekilde yetki düzenlemelerini öngörüyoruz.”

Kanun teklifinde vergi düzenlemelerinin Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere yapıldığı belirtildi.

Teklifte kanunun yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile 31 Aralık’a kadar ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılında tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi alınması öngörüldü.

Şaşırdık mı‼️ 2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödenecek. Yani MTV tüm araçlar için iki katına çıkarıldı. https://t.co/WevO2XRPxP — Emre Özpeynirci 🚙 (@eozpeynirci) July 5, 2023

MTV 2 Katına Çıkarıldı, Sosyal Medya Yıkıldı

Kararın açıklanmasının ardından sosyal medya ve Ekşi Sözlük’te birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi.

Ekşi Sözlük yazarlarından bazıları şu tepkileri gösterdi;

“e artıkın 99 model doğan slx 30 bin euro olur. vadana millede hayırlı olsun.”

“kudüs mü düsseydi, erkek erkeğe mi evlensediniz, bayrak mı inseydi,ezan mı sussaydı. sizin derdiniz nedir kardeşim. sus ve ödemeye devam et.”

“yeni hükümet bereketiyle geldi”

“sadece sıfır otomobilde değil, kayıt ve tescili bulunan tüm araçlarda iki katına çıkmıştır. ayrıca yıl sonuna kadar tescili yapılacak olanlar da iki kat ödeyecek.

devlet sizi bu sene çok öpeceğiz diyor. ben şahsen ödemeyi düşünmüyorum.

edit: ayrıca ilgili maddenin gerekçesinde söz konusu fazla mtv’nin sebebinin şubat’ta gerçekleşen depremler olduğu belirtilmiş. devletin parası kalmamış gene bizleri söğüşlemek istiyorlar. şimdi bunu taslaktan çıkarsalar bile farklı bir yerden gene bizi öperler.”

“seçimi kazanınca sabaha kadar korna çalarak kutlama yapanların online mı.”

“memur zammından önce açıklamışlar haha”

“ilk araç ya da ilk telefon için ötv indirimi falan bahsediliyordu seçimden önce.

şimdi ilk aracını alanlardan 2 kat mtv almaya döndü iş”

“haberde geçici olarak bahsediliyor ama yaşadığı ülkeyi az çok tanıyan birisi bunun kalıcı olacağından şüphe duymuyordur sanırım. devamında çok çeşitli ötv’ler de gelecektir eminim.”

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

