Altılı Masa’da ilginç gelişmeler: Cumhurbaşkanı adayını, Pazartesi duyuracak

NationalTurk’un ulaştığı bilgilere göre Altılı Masa toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dışındaki liderler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda uzlaştı.

Altılı Masa, cumhurbaşkanı adayını, Pazartesi duyuracak

Meral Akşener adayın, kamuoyu anketlerine de bakılarak belirlenmesi gerektiğini belirterek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da ismini masaya getirdiği, ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun “belediye başkanlarımız görevine devam etmesi gerektiği” görüşünü masada da dile getirdiği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaloğlu’nun ev sahipliğinde, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılan toplantıdan sonra altı genel başkanın imzasıyla yapılan ortak açıklamada ise “ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa uzlaşmış bulunuyoruz. Adayımız Pazartesi günü açıklanacak”dendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Tutanak paylaştı”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu toplantı sonrası Twitter hesabından;

“Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener.” Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın

@T_Karamollaoglu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ederim.” açıklamasını Altılı Masa açıklamasındaki imzaların olduğu tutanağı paylaşarak yaptı.



İYİ Parti: Millet 5’den büyüktür

Pazartesine kalma sebebi ise Meral Akşener dışındaki liderlerin cumhurbaşkanı adayının belirleme konusunda parti meclislerinden tam yetki aldığı Akşener’in ise böyle bir yetkisi olmadığı parti genel başkan yardımcılarıyla görüşeceği iddia edilsede İyi Parti’den peş peşe gelen açıklamalar dikkat çekti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır’ın, “Millet 5’ten büyüktür” paylaşımı yapıp sonra silmesiyle olayların farklı bir şekilde şekilde geliştiği İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta da mutabakat sağlanmadığını söylemesiyle anlaşıldı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, ilk olarak “Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik, güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o…” Tweeter hesabından paylaşımda bulundu. Dikbayır, bu tweetten yaklaşık 10 dakika sonra da sosyal medya hesabından “Millet 5’ten büyüktür” paylaşımı yaptı. Ancak Dikbayır, kısa süre içerisinde tweetini sildi.

İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta da, altılı masanın son toplantısında cumhurbaşkanı adayı üzerinde bir mutabakat sağlanmadığını söyledi. Usta, “İsimler konuşulmuş ama bir isim üstünde uzlaşılmamış diye düşünüyorum. İsim havuzu oluşmuş olabilir” ifadesini kullandı.

İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Apoletlerini sök dedik sana” dedi. Öztürk’ün kulislerde bu ifadeyi Kılıçdaroğlu’na yönelik kullandığı iddia edildi.

İsmail Saymaz: ‘Meral Akşener, Altılı Masa toplantısında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini gündeme getirdi’

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de katıldığı programda toplantıda yaşananları ve İYİP’in ortak cumhurbaşkanı adayına ilişkin gündeme yaklaşımını aktardı.

Saymaz, “Pazartesi günü İYİP netleşmezse masa çoğunlukla Kılıçdaroğlu’nu aday gösterebilir ve İYİ Parti de ne yapacağına sonradan karar verebilir” dedi.

“Temel Karamollaoğlu sözü toplantının başlangıcında sözü Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’a veriyor ve o da Kılıçdaroğlu’nun adaylığını gündeme getiriyor. Bunun üzerine Meral Akşener başka isimlerin de gündeme geldiğini söyleyip Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini gündeme getiriyor. Kılıçdaroğlu da bunun üzerine her iki ismin de CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkanları olduklarını ve görevlerine belediye başkanı olarak devam edeceklerini belirtiyor.

Toplantıda söz alan diğer parti liderleri de Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak baktıklarını belirtiyorlar. Bunun üzerine Akşener söz alarak ‘Siz partilerinizden yetki aldınız ama ben almadım. Partimin yetkili kurullarına danışmalıyım’ diyor.

‘Meral Akşener yetkiyi alabilirdi ancak toplantı sonrasına bıraktı’

Toplantının bitiminde İYİP kurmayları bulundukları yerlerden Ankara’ya doğru harekete geçiyor.

Ancak Akşener dün toplanan partisinin Genel İdare Kurulu toplantısında bu yetkiyi alabilirdi ancak almayı toplantı sonrasına bıraktı. Bu akşam itibariyle İYİP’te alarm var. Hepsi Genel Merkezlerine gidiyorlar.

‘İYİ Parti’te net bir kanaat olduğunu söyleyemem’

İYİP’te çok isimle konuştum ve net bir kanaat olduğunu söyleyemem. CHP Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı arkasında duruyor. Başaracağız, başaracağız, başaracağız diye twitler atmışlardı. Diğer partilerde de kararlılık var ancak İYİ Parti de karar süreci biraz uzun sürebilir.

Şu an Altılı Masa’da en uzun iki günü İYİP geçirecek. İYİ Partililerin bir bölümü bu sabah Meral Akşener’in ‘Apoletler’ konuşmasının etkisi altındaydı. Bir bölümü seçmenlerinin aday olarak Mansur Yavaş’ı tercih ettiğini Kılıçdaroğlu’nun aday olması halinde yüzde 5’lik bir oy kaybına uğrayacaklarını söylüyorlar.

Ancak bu arada bir bölüm İYİ Partili ise Kılıçdaroğlu adına sıcak bakıyor.

Ancak pazartesi günü İYİ Parti netleşmezse masa çoğunlukla Kılıçdaroğlu’nu aday gösterebilir ve İYİ Parti de ne yapacağına sonradan karar verebilir.”

Halk TV yorumcusu gazeteci Barış Pehlivan ise İsmail Saymaz’a : Ben metne bakıyorum, metinde 5 kelimeli bir açıklama var. Açıklama “Ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa uzlaşmış bulunuyoruz.” imzaları var. Burdan dönüşüm olabilir mi, Meral Akşener kendini bağlayıcı bir açıklama yapmış olmuyor mu” diye sordu.

İsmail Saymaz ise; “Açıklamadan bu anlam çıkartabileceğini ama bir an için öyle olsa Ümit Dikbayır ile Erhan Usta neden senden benden farklı anladı. Haklısın, Altılı Masa açıklaması metninden herkes farklı bir sonuç çıkartabilir.” dedi.

Program konuğu ve Halk TV yazarı Fikret Bila ise “İsmail Saymaz’ın açıklamalarından İYİ Parti’de iki farklı görüş olduğu sonucuna varılıyor” dedi

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