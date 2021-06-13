Pazar günleri yayınladığı videolar ile gündemde olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker bir süredir sosyal medyada paylaşım yapmayınca yakalandığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

Saat 00:22 ‘de Sedat Peker’in Twitter’i aktif oldu ve Sedat Peker “öğle saatlerinden itibaren kaldığım mekandan yetkililerle beraber ayrıldım. Şu an kaldığım mekana, ailemin yanına geri geldim. Hakkımdaki iddiaların yoğunluğu nedeniyle karşılıklı sohbette bulunduk.” diyerek yakalandığı iddiaları red etti.