Paradise Lost İstanbul 2023 Konseri Açıklandı

90’lı yılara damga vuran “Icon” albümünün 30. yıl dönümünde dünya turnesine çıkan Paradise Lost İstanbul konserini de takvime ekledi.

1993’teki Icon albümüne kadar death-doom metal icra eden Paradise Lost, bu albümle metal müziğe hem işitsel hem de görsel olarak gotik estetik kattı.

My Dying Bride, Anathema, Amorphis, Katatonia, Moonspell, Lacuna Coil gibi grupları derinden etkileyen Icon Albümünün 30. yılında dev grup konser takvimine İstanbul’u da ekledi.

Paradise Lost İstanbul Konseri: 30. Yıl Kutlu Olsun

Icon sadece Paradise Lost’un değil, gotik metale temas eden her grubu ilgilendiren bir albüm. Bu nedenle 30. yılına özel bazı planlar var.

Paradise Lost bu albümü tekrar kaydediyor ve farklı bir artwork ile tekrar yayımlayacak. Grubun vokalisti Nick Holmes “Hiçbir şey orijinal kayıtların yerini tutmaz ama o günlere dönmek çok anlamlı” diyerek ilk stüdyo versiyonunun önemini vurguluyor.

Otuzuncu yıl baskısı için sınırlı sayıda plak ve özel üretim materyaller hazırlanıyor.

Icon’un 30. yıl dönümü kutlamaları “Embers of Europe” turnesi kapsamında yapılıyor.

Paradise Lost İstanbul Konseri Nerede?

İstanbul konseri 5 Aralık 2023’te IF Beşiktaş’ta gerçekleşecek. Uzun zamandır İstanbul’a gelmeyen grup efsane albümün turnesiyle aradaki farkı kapatacak.

Bu turne Icon’u öne çıkarsa da grubun sevilen diğer şarkıları setlist’i uzatacak ve “Embers of Europe”’un her günü uzun bir Paradise Lost gecesine dönüşecek.

Paradise Lost 5 Aralık 2023’te kariyerinin dönüm noktalarından Icon’u çalmak için IF Beşiktaş’ta sahne alacak. Türkiye’deki gotik müzik dinleyicilerinin kaçırmayacağı konser #yüzdeyüz doluluk oranıyla Embers of Europe turnesinin imza performanslarından olacak.

Paradise Lost İstanbul Konseri Bilet Fiyatları

5 Aralık’taki konserin öncelikli dönem satışları başladı ve 7 Temmuz Cuma gününe kadar devam edecek. 7 Temmuz’a kadar bilet fiyatları genel giriş 600, balkon ise 850 TL olarak belirlendi.

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