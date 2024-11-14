AB’den Facebook’a haksız rekabet cezası: 798 milyon euro

AB Komisyonu’na göre grup, ilan hizmeti Marketplace ile rakiplerine karşı haksız bir avantaj elde etti. Cezanın miktarını belirleyen birçok faktör var.

AB Komisyonu, Facebook’un ana şirketi Meta’ya 797,72 milyon euro para cezası verdi.

Sorumlu komisyon üyesi Margrethe Vestager yaptığı açıklamada, “Meta, çevrimiçi seri ilan hizmeti Facebook Marketplace’i kişisel sosyal ağı Facebook’a bağladı ve diğer çevrimiçi seri ilan hizmeti sağlayıcılarına adil olmayan ticaret koşulları uyguladı” ifadelerini kullandı.

Meta, kendi hizmeti olan Facebook Marketplace’e, diğer çevrimiçi seri ilan hizmetleri sağlayıcılarının telafi edemeyeceği avantajlar sağlamak istiyordu.

Brüksel yetkilisi, Facebook’un olası rekabete aykırı davranışları nedeniyle Haziran 2021’de resmi işlemleri başlatmıştı.

AB Komisyonu, online seri ilan hizmeti Facebook Marketplace’i sosyal ağ Facebook’a bağlayarak, tüm Facebook kullanıcılarının otomatik olarak Marketplace’e erişebilmesini ve bunun da – isteseler de istemeseler de – düzenli olarak görüntülenmesini eleştiriyor.

Bu sayede Facebook Marketplace’in rakipleri pazarın dışında kalacaktı.

Komisyona göre, para cezasının miktarı Meta’nın AB yasalarını ne kadar süreyle ve ne kadar ciddi şekilde ihlal ettiğini hesaba katarak belirlendi.

Ayrıca Facebook Marketplace’ten yapılan satışlar da hesaplamaya dahil edildi.

Meta da bu cezaya derhal itiraz edeceğini duyurdu.