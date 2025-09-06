Schengen’de Türk vatandaşlarına kolaylık

Avrupa Komisyonu’nun Schengen vizesi için Türk vatandaşlarına sunduğu yeni “kademeli vize” sistemi devreye girdi. Bulgaristan’ın ardından Yunanistan da uygulamayı başlatırken, Türklerin vize sürecindeki çilesini hafifletecek bu adım büyük önem taşıyor. Artık kurallara uygun şekilde kullanılan her vize, bir sonrakinde daha uzun süreli ve çok girişli vizeye kapı aralayacak.

Bulgaristan’dan sonra Yunanistan da uygulamaya geçti

Yunanistan’ın resmi vize başvuru merkezi Kosmos Vize Hizmetleri, Avrupa Birliği’nin 15 Temmuz 2025’te başlattığı sistemin tüm Türk vatandaşları için geçerli olduğunu duyurdu. Bulgaristan ise daha önce aynı sistemi hayata geçirerek ilk başvuruda kısa süreli, sonraki başvurularda 1, 3 ve 5 yıllık vizelerin önünü açmıştı.

‘Kademeli vize’ nasıl işleyecek?

Yeni sistem kapsamında, Schengen vizesine ilk başvuruda kısa süreli ya da tek girişli vize verilecek. Bu vizeyi usulüne uygun kullanan Türk vatandaşları, sonraki başvurularda önce bir yıl, ardından üç yıl ve beş yıllık çok girişli vizeler alabilecek. Ancak kamyon şoförleri bu kolaylıktan muaf tutuldu.

En çok başvuru Yunanistan’a

Geçtiğimiz yıl Türk vatandaşlarının Schengen başvurularında en çok tercih ettiği ülke 296 bin 377 başvuru ile Yunanistan oldu. Onu Almanya ve Fransa takip etti. En az başvuru ise Letonya, Estonya ve Portekiz’e yapıldı.

Hangi ülkeler uygulayacak?

AB’nin kararı Belçika, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Bulgaristan’ın da aralarında bulunduğu 25 ülkede geçerli olacak. Schengen bölgesinde olmayan İrlanda muaf tutulurken, Danimarka’nın uygulama zorunluluğu bulunmuyor.

