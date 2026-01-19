Von der Leyen’den Grönland trafiği

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Grönland üzerinden tırmanan gündemin ardından Avrupa’da diplomasi trafiğini hızlandırdı. Von der Leyen, NATO’dan İngiltere’ye, Almanya’dan Fransa ve İtalya’ya uzanan temasların detaylarını sanal medya hesabından paylaştı. Avrupa’nın bir yandan Danimarka ve Grönland’ın egemenliğine yönelik tutumunu net biçimde ortaya koyduğu, diğer yandan ise ekonomik ve güvenlik başlıklarında ortak bir duruş sergilemeye hazırlandığı mesajı dikkat çekti.

Von der Leyen liderlerle ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı

Ursula von der Leyen, açıklamasında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptığını bildirdi.

“Grönland ve Danimarka’nın egemenliği konusunda kararlıyız”

Von der Leyen, Grönland ve Danimarka’nın egemenliğini koruma taahhütleri konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Stratejik ekonomik ve güvenlik çıkarlarımızı her zaman koruyacağız. Avrupa dayanışmamıza yönelik bu zorlukların üstesinden metanet ve kararlılıkla geleceğiz”

