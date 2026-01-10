Avrupa’da çiftçiler ayakta

Çiftçiler Avrupa Birliği’ne karşı

Avrupa Birliği’nin Mercosur Anlaşması’nı onaylamasıyla birlikte kıta çapında çiftçilerin protesto gösterileri zirveye ulaştı.

İlk olarak Fransız çiftçiler, başkent Paris‘i adeta işgal ederek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron‘a geri adım attırmışlardı.

Ardından traktörleriyle yola çıkan Alman çiftçiler, tüm otobanları kapattı. Çiftçiler protestoya engel olmaya çalışan polisleri önce dağıtıp sonra kovaladı.

“Çiftçiler yoksa yemek de yok” sloganında birleşen çiftçiler, Fransa ve Almanya’nın yanı sıra Belçika, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, İskoçya, Slovenya ile İspanya’da protesto gösterileri yaptı.

AB ise protesto gösterilerini adeta görmezden gelip Mercosur ticaret anlaşması onaylandı

Almanya ve İspanya’nın öncülüğünde AB ülkelerinin nitelikli çoğunluğu anlaşmayı onaylarken Belçika çekimser kaldı.

Fransa, Polonya, Avusturya, Macaristan ve İrlanda ise aleyhte oy kullandı.

Mercosur Anlaşması’nın en tartışmalı yönü tarım sektörü oldu. Mercosur ülkeleri, şarap ve alkollü içkiler gibi tarım ürünlerinde vergileri kaldırmayı kabul ederken, AB de Güney Amerika’dan daha fazla sığır eti, kümes hayvanları, şeker ve etanol ithalatına kapı aralıyor. Avrupa’daki çiftçiler, daha düşük standartlarla üretilen ürünlerin haksız rekabet yaratacağını savunuyor.

Fransa başta olmak üzere bazı üye ülkeler, özellikle sığır eti üreticilerinin zarar göreceği görüşünde. Almanya, İspanya ve Avrupa Komisyonu ise anlaşmanın Çin’e olan ekonomik bağımlılığı azaltacağını ve stratejik hammaddelere erişimi kolaylaştıracağını belirtiyor.

Almanya’da çiftçiler polis kovaladı – Video